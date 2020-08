Liga 1: Gobierno negó autorización para que partidos de la fecha 8 se disputen el domingo 23

La Liga 1 sufrió un nuevo cambio por disposición de las autoridades gubernamentales. Tras la suspensión temporal del torneo por incidentes ocasionados por los hinchas de Universitario, que obligó a modificar el calendario, ahora este deberá ser alterado una vez más, ya que no se otorgó el permiso para que se disputen los partidos programados para el 23 de agosto.

Según detalló Libero, la Federación Peruana de Fútbol no consiguió la aprobación del Gobierno para que el clásico entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal y el Universitario vs. Universidad San Martín, correspondientes a la fecha 8, se jueguen este domingo. Como se recuerda, el 12 de agosto, el presidente Martín Vizcarra dispuso retomar la inmovilización social obligatoria esos días.

La FPF había considerado prevenir para que actos como los ocurridos el 7 de agosto no sucedan nuevamente. Solicitó que los encuentros considerados de alto riesgo, donde participarían los equipos con mayor hinchada, se realicen los domingos, aprovechando la nula presencia de personas en las calles, pero esto, finalmente, no pasará.

El resto de la octava jornada se iba a disputar el martes 25 y miércoles 26, por lo que se contempla que los partidos del 23 de agosto sean programados para el lunes 24.

Finalizada la jornada 7 del Torneo Apertura, Alianza Universidad y Ayacucho FC comandan la tabla de posiciones, ambos con 16 unidades. Universitario (13) y Binacional (13) son sus más cercanos perseguidores, este último a la espera de la resolución de su encuentro suspendido ante Alianza Lima.

Partidos de la fecha 8

Sporting Cristal - Alianza Lima

Universitario de Deportes - Universidad San Martín

FBC Melgar - Carlos Stein

UTC Cajamarca - Universidad César Vallejo

Deportivo Municipal - Cienciano

Deportivo Binacional - Cantolao

Ayacucho FC - Sport Huancayo

Atlético Grau - Alianza Universidad

Carlos A. Mannucci - Deportivo Llacuabamba

Cusco FC - Sport Boys

