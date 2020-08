Cienciano: Lampros Kontogiannis valora el punto ganado ante Carlos Stein

Luego del empate de Cienciano ante Atlético Grau 0-0 en la Liga 1, los rojos no quedaron conformes y quieren cobrarse la revancha ante su próximo rival, Deportivo Municipal. Sin embargo el punto logrado no se desmerece y como se dice en el fútbol, “si no lo puedes ganar, entonces no lo pierdas”.

Quien coincide con esta expresión de algunos entrenadores es el mexicano Lampros Kontogiannis. El jugador azteca se quedó con un sabor amargo en la boca, porque siente que merecieron más en el cotejo, “la verdad es que fue un partido que lo pudimos haber ganado, pero hay que darle para adelante”, dijo.

Kontogiannis recordó lo que alguna vez le dijo un DT y que no se le borró de la memoria, “como un técnico siempre me decía, si no se puede ganar, no se puede perder”, mencionó el defensa de los rojos, quien se mostró conforme por mantener el arco en cero, trabajo que según él, le corresponde.

El defensa charro cree que Municipal será un cuadro complicado de superar, aunque según él es mejor enfocarse en lo que puede hacer Cienciano. “Es un buen equipo, lo pudimos ver en televisión. Sabemos de los jugadores que tiene, pero hay que enfocarnos en nosotros”, concluyó.

Obesose sumó a Cienciano en lugar del lesionado Ubierna

Finalmente, Cienciano anunció ayer la incorporación del volante Jhony Obeso a los entrenamientos en Lima luego de la inesperada lesión de Benjamín Ubierna.