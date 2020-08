Yuriel Celi está cada vez más cerca de Racing Club de Argentina. En las últimas horas, la operación por el joven volante de la Academia Cantolao tomó un impulso favorable; así lo dio a conocer la presidenta del equipo peruano.

“Las cosas están bastante avanzadas. En principio, había una duda por parte del jugador, ya que aún no tomaba una decisión definitiva, pero el día martes nos hemos reunido con él y ya aceptó, y quiere irse a Racing”, contó Gisella Mandriotti, presidenta del ‘Delfín’ para Depor.

”Lo único que está por definirse es el tema de su contrato. Eso lo está negociando su representante con el club. Únicamente estamos a la espera de eso. Él ya mandó la oferta económica a Racing, el tema salarial de Yuriel, y solo estamos a la espera de que lo acepten y con eso ya se procede con la transferencia”, detalló.

“No hay nada cerrado, pero está bastante avanzado y, como decía, solo estamos a la espera de que Racing acepte lo que el jugador quiere ganar”, subrayó Mandriotti.

Yuriel Celi: su representante también se pronunció

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Elio Casareto, agente de Celi, desmintió las declaraciones de algunos medios que señalaban la negativa del jugador de formar parte de Racing Club.

“Sobre unas declaraciones que publican algunos medios, quiero decir que fueron hechas hace semanas cuando no habían ofertas. Inteligentemente, estas declaraciones han sido transportadas al futuro porque no he atendido ninguna llamada. El futbolista y el club decidirán su futuro”, publicó.

