FBC Melgar y la Universidad César Vallejo empataron en su regreso a la Liga 1

FBC Melgar y Universidad César Vallejo protagonizaron esta noche el peor partido en el reinicio de la Liga 1. Aunque se generaron buenas expectativas por ambos equipos el resultado del 0-0 reflejó lo que pasó en el campo. Por increíble que parezca, durante los 95 minutos de juego, solo hubo cuatro ocasiones de gol, tres para los naranjas y una para los blancos.

Lentitud, yerros, falta de ubicación y falta de fútbol demostraron los dos equipos en el campo. Podría decirse que la falta de partidos oficiales por cinco meses pasó factura y que fue poco el tiempo que hubo para entrenar en la cancha. “Son tres meses afuera y el ritmo es diferente, estuvimos acalambrados y hay que ir poco a poco”, dijo Alexis Arias, capitán de Melgar.

Los hombres de ataque de Melgar no dieron fuego en ningún momento. Los ingresos de Amoroso por Aubert e Hinostroza por Sánchez no fueron la solución que esperaba el entrenador Carlos Bustos. Melgar no tuvo cambios en defensa por la ausencia de Pellerano, quien fue reemplazado en la zaga central por un regular Míguez. No obstante, en la delantera Irven Ávila no estuvo entre los convocados.

Esta noche, el hincha se quedó con la impresión de que si el partido se jugaba noventa minutos más igual no se iban a dar los goles. Ambos cuadros se mostraron en un nivel desconocido y bastante pobre.

Melgar perdió la gran oportunidad de meterse en los primeros lugares de la tabla mientras que Vallejo sigue comprometido en los últimos lugares. El “duelo poeta” fue una invitación para apagar la televisión.

Melgar formó con: Cáceda, Fuentes, Míguez, Neyra, Rabanal, Arias, Pretel, Sánchez, Aubert, Vidales y Arce.

Vallejo tuvo en sus filas inicialmente a: Zubczuk, Requena, Ramos, Fleitas, Vásquez, Quinteros, Ciucci, Cedrón, Manzaneda, García y Mena.