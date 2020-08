Barcelona inició un proceso de cambio este miércoles 19 de agosto al presentar oficialmente a Ronald Koeman como flamante entrenador. El neerlandés es el encargado de establecer cambios drásticos en el club ‘blaugrana’, pero en menos de 24 horas salieron sus detractores a criticarlo, uno de ellos es Gerard Deulofeu.

El futbolista de 26 años que salió de las canteras del Barça, pero que no pudo hacerse un lugar en el primer equipo, fue dirigido por el ex técnico de los Países Bajos en el Everton. Sin embargo, el ágil extremo no tuvo buenos calificativos sobre su ex DT y también indicó que no le importa la situación actual de los ‘culés’.

Barcelona: conferencia de Ronald Koeman

“Yo de Koeman te puedo hablar de mi experiencia personal, y tengo muy poca cosa que decirte de él. A mí no me aportó absolutamente nada. No fui feliz, pedí salir y me fui al Milan. Ya veremos cómo le va en el Camp Nou”, señaló Deulofeu en una entrevista otorgada al programa Club de la Mitjanit, de Catalunya Radio.

El atacante del Watford coincidió en el cuadro inglés con el actual técnico del Barcelona en la temporada 2016/17 y disputó solamente once partidos y no hizo ningún gol. A mitad de la campaña se fue cedido al conjunto ‘rossonero’, donde fue figura. Seis meses después regresó a la entidad catalana, pero nuevamente no tuvo éxito.

Hoy en día el Barcelona la pasa mal, pero esto no parece importarle a Deulofeu, pese a que es el club de su infancia. “La verdad es que el Barça no me da pena alguna, de hecho, ahora mismo me da igual”, declaró.

Asimismo, explicó que la directiva y el cuerpo técnico no ha sabido tratar a los jóvenes: “En Barcelona llevan años sin tener paciencia con la cantera. Si les das tiempo, aprenden el estilo del primer equipo. Jugadores hay, muchos hemos salido de ahí, pero no (tienen) paciencia. Ahora habrá cambios, pero llevan años de retraso”.

Y añadió una dura crítica a toda la institución: “Para mí es muy fuerte la lista de los jugadores con los que no cuentan. Estamos hablando de jugadores que han ganado y dado todo por y para el Barcelona. Pero es tema de club, y ya se apañarán”.