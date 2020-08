Rainer Torres reveló detalles de Embajadur Crema: “Tuvimos ocho intentos de hacker”

La pasión que desencadena Universitario de Deportes en Rainer Torres no solo quedará registrada en las siete temporadas que lució su ‘gloriosa merengue’ y en los dos títulos (2009 y 2013) que levantó, pues su etapa más sublime con el club de sus amores se ejecutaría con Embajadur Crema, proyecto que encabeza junto a Miguel Torres, Carlos Galván y Carlos Orejuela.

El exfutbolista y entrenador tiene el objetivo de salvar a la ‘U’ de la nociva deuda que genera peligro en la institución con más títulos en el fútbol peruano, pero ¿cuáles son las verdaderas pretensiones? El ‘Motorcito’ explicó los detalles a La República Deportes.

En el aniversario de Universitario, el 7 de agosto, Rainer Torres lanzó el proyecto que podría significar la ‘salvación’ del equipo de Ate, que luego de diversas gestiones tiene una millonaria deuda de alrededor de 500 millones de dólares, ¿podrá concretarse el deseo?

“Algunos dicen que esto se trata de cuatro exfutbolistas que se han juntado para buscar una colecta y la realidad es que esto es un proyecto elaborado con muy buenos profesionales que han trazado metas a corto, mediano y largo plazo. La gente se ha dado cuenta es esto es serio”, empezó Torres.

¿Cómo empezó el proyecto?

Aldo Miyashiro inició la idea, me llamó y yo era de esos hinchas que esperaba que alguien hiciera algo. Por problemas, él dejó todo de lado y el año pasado supe de todos los problemas más a fondo, me preocupé. (...) Vi que si no se hacía nada empezaba la liquidación de los bienes. Me empecé a mover con este proyecto, me uní a una asociación porque pensé que todo estaba avanzado pero conversando vimos que teníamos que iniciar de cero. Fuimos buscando la agrupación, jalando personas que pensábamos que eran las indicadas, por su curriculum, que sean serias y sobre todo hinchas de la ‘U'.

Rainer Torres explicó detalles del proyecto 'Embajadur Crema'. | Foto: Embajadur Crema

¿Cuántas personas integran el proyecto?

En este momento somos 27 personas, desde estudio de abogados, finanzas, economistas, área de comunicación, marketing, informática, área comercial, negociación. No descartamos que puedan crearse mejores ideas, que esto pueda mejorar, y en cualquier momento esto puede agrandar.

Empezaron con buen pie...

Hubo casos y problemas en los usuarios que se están solucionando. El primer día te deja cosas que se puedan mejorar en el camino. Recién hemos empezado algo nuevo. No esperamos que fuese tanta la recepción para el primer día, son 10.000 inscritos, terminamos el día con casi 140.000 soles, llegando a los tres mil aportantes. Haciendo el cálculo, son 10.000 soles por hora.

Rainer Torres explicó detalles del proyecto 'Embajadur Crema'. | Foto: Instagram de Raner Torres

¿Cómo se financiará el proyecto para pagar a los colaboradores de la empresa?

Miguel y yo tenemos conocimiento de gerencia deportiva porque hemos estudiado eso, pero sabíamos que no es suficiente. Estamos financiando por nuestro medio, hasta ahora los trabajadores no han recibido nada, lo hacen por amor, pero un proyecto de esta envergadura no puede sostenerse así para eso se hizo el convenio con Black Power, que se va a encargar de financiar los gastos operativos y logísticos.

Explicalo...

Black Power se encarga de explotar la marca comercialmente y con eso solventar todos los gastos del proyecto para que no salga un sol de la cuenta del hincha. Entonces decidimos generar recursos para financiar el proyecto sin tocar ese dinero. Además, que tenemos el 20% por regalías que van directo a la cuenta del hincha. Este es un proyecto inmenso no se trata de recaudar 5.000 soles. La empresa está encabezada por Miguel Torres y Carlos Galván.

¿Cómo se van a realizar los pagos?

El día 30 de cada mes estamos cerrando, pero la pasarela de pago tarda algunos días así que la primera semana de cada mes estaremos comprando las acreencias. La idea final es condonar al club. Porque la deuda no va a pasar de acreedor a acreedor.

🙋🏻‍♂️ Hoy logramos un gran paso para #EmbajadurCrema: 7 extrabajadores del club, cobraron el dinero que les debían por más de 7 años. Queremos darle las gracias a cada hincha que hizo esto posible. Aún falta mucha historia por escribir. #AhoraTeTocaAti #HoyEmpiezaLaHistoria 🙌🏻 pic.twitter.com/jx4sQqODL4 — EmbajadUr Crema (@embajadurcrema) August 17, 2020

¿Quién fiscalizará los ingresos y egresos del proyecto?

Vamos a ser lo más transparentes posibles. Los ingresos se ven en la plataforma y la aplicación en tiempo real. Vamos a pasar capturas del estado de cuenta cada quince días para que todos vean. En la compra de acreencias vamos a especificar cuanto se paga, por derecho a la privacidad no podemos revelar a la persona que cobra, pero por tema de monto todo está registrado y será mostrado.

¿Y la estrategia para mantener al hincha en el proyecto?

Es trabajo que tenemos que hacer, vamos a generar que el hincha empiece y se enganche con mucho interés. Los beneficios que van a tener con empresas (alrededor de 100), descuentos para todo lo que necesitan, es un ahorro importante. Pero en meses tenemos que lanzar nuevas estrategias para mantenernos. Estamos pensando que puede durar tres años, ojalá que antes del centenario podamos estar libre de deudas.

¿Cómo evitar estafas en la web?

Trabajamos con un grupo de seguridad informática, tuvimos ocho intentos de hacker, pero felizmente tenemos gente capacitada que lo impidió. Aunque el dinero va a una pasarela de pago, no a una cuenta, entonces ahí no hay riesgo.

Rainer Torres explicó detalles del proyecto 'Embajadur Crema'. | Foto: Instagram de Raner Torres

¿Hubo impacto negativo?

Antes de la presentación me han atacado mucho, felizmente después esto ha reducido muchísimo y los que lo siguen haciendo se nota que no tienen buena intención. Nosotros no somos dueños de la verdad, si alguien viene con un mejor proyecto en buena hora, estamos dando una opción pensando que es la mejor propuesta y que es el camino correcto. Vamos a ser transparentes, de la cuenta no va a salir ni un sol ni para sacar una fotocopia. Somos un cazador con una bala, no podemos fallar. Esto parece mucho más fácil de lo que es.

Hubo momentos en los que pensé dejar el proyecto, pero ya había dado mi palabra y tenía que cumplirlo. Afortunadamente tuve asesores que me recomendaron esperar hasta tener todo claro. Con los ataques tuve la intención de dejarlo, pero llegó Orejuela, Miguel y el ‘Negro’ llegaron e impulsaron a que se dé.

Te han acusado por cobrar a juveniles en tu etapa de entrenador…

Es fácil decir algo detrás de una página, pero durante 20 años de carrera nunca he estado en ningún escándalo, esto viene persona que está acusada de extorsión, me he quedado callado porque no he querido dar importancia a alguien que no lo amerita. Dicen que tengo denuncias y nunca me han notificado de nada, pero han difundo esa información sin tener pruebas, sin ningún informe real. Cuando pase todo esto voy a tomar cartas en el asunto.

¿Por qué el ‘Puma’ Carranza se refirió a ustedes como ‘oportunistas’?

Me parece raro. Nos hubiese gustado contar con él más adelante en el proyecto porque esto es de largo aliento y no podemos soltar todas nuestras balas ahora. Me da pena porque yo lo consideraba bastante pero parece que no es mutuo. Yo no tengo problemas con nadie, no me he peleado con nadie del fútbol y si en algún momento pasó lo arreglé. ¿Decir que quiero protagonismo? Yo tengo mi nombre ganado en la historia de Universitario porque me he ganado el respeto de la gente, cuando me fui de la U la gente fue con carteles a darme apoyo. Me costó campeonatos, esfuerzo, sufrimiento y pasar malos momentos, no muchos se quedan sin cobrar ocho meses y rechazar otras ofertas.

¿Y sobre las críticas de personajes de otros clubes?

De gente fuera del club no tengo nada que ver ni decir. No es bueno subestimar al hincha de la ‘U'. Lo que nosotros hacemos es usar nuestra imagen para llegar al hincha, hay otras personas que no tuvieron ese alcance mediático y les hubiese gustado. Me da igual que nos menosprecien a nosotros, pero no deberían hacerlo con el hincha.

¿Convocarás a otros exfutbolistas?

Se va a sumar la gente que se quiere sumar, esto no es un favor para mí ni a Miguel ni para nadie, es para el club. Es un proyecto de los hinchas, nosotros solo somos la cara visible. Nosotros garantizamos la transparencia que se necesita. Ahora si no se puede me iré a mi casa pero sabiendo que lo intentamos y nos esforzamos.

¿Alguna de las administraciones te buscó para unirse al proyecto?

Si, una de ellas me buscó para trabajar en conjunto. A mí me encantaría que el proyecto esté con el nombre de la U, porque podemos ofrecer más cosas, pero me negué porque queremos ser transparentes y ninguna de ellas nos transmite seriedad. No queremos estar relacionados con ninguna de las dos administraciones.