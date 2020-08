Rainer Torres expresó su pena tras ser tildado de “oportunista” por el ‘Puma’ Carranza

En conversación con La República Deportes, Rainer Torres no solo se refirió a todos los detalles sobre el proyecto Embajadur Crema, sino también tuvo un momento para expresar su pena sobre las críticas que había recibido por parte de uno de los máximos ídolos de Universitario de Deportes: José Luis ‘Puma’ Carranza.

A finales del mes de julio, el excapitán de Universitario señaló de “oportunista” y de “no tener una estructura clara para el hincha” el plan liderado por Rainer Torres, Carlos Orejuela, Carlos Galván y Miguel Torres.

“Ellos se están aprovechando del momento que viene pasando la ‘U’ para ganar protagonismo y parece que el enemigo los mandó. Mañana puede venir cualquiera como Henry Vaca, que estuvo unos meses, e iniciar un proyecto con una colecta; y eso no puede ser así. Primero las cosas claras”, dijo en su momento el eterno ’22′ ‘merengue'.

Respuesta de Rainer Torres

Ante estas declaraciones, Rainer Torres aseveró que le pareció raro escuchar eso del ‘Puma’ Carranza, a quien había considerado invitar para que también forme parte de Embajadur Crema.

“Me parece raro. Nos hubiese gustado contar con él más adelante en el proyecto porque esto es de largo aliento y no podemos soltar todas nuestras balas ahora. Me da pena porque yo lo consideraba bastante pero parece que no es mutuo. Yo no tengo problemas con nadie, no me he peleado con nadie del fútbol y si en algún momento pasó lo arreglé”, empezó diciendo el ‘Motorcito’.

“¿Decir que quiero protagonismo? Yo tengo mi nombre ganado en la historia del club porque me he ganado el respeto de la gente, cuando me fui de la ‘U’ la gente fue con carteles a darme apoyo. Me costó campeonatos, esfuerzo, sufrimiento y pasar malos momentos, no muchos se quedan sin cobrar ocho meses y rechazar otras ofertas”, sentenció el exvolante de Universitario de Deportes.

Rainer Torres responde al 'Puma' Carranza por criticar a Embajadur

