Universitario de Deportes se encuentra trabajando para que Campo Mar vuelva a estar en un estado aceptable para poder entrenar; sin embargo, cuando Ángel Comizzo se acercó a las instalaciones mostró su incomodidad por cómo lucían.

“Cuando llegué en 2019, los jugadores disfrutaban de su trabajo en un lugar muy lindo. Todo lo que he visto hoy no está. ¿Si podemos entrenar en estos lugares? Está complicado. (...) es deplorable el estado en el que están las instalaciones”, aseguró para el canal de YouTube de Universitario.

Ángel Comizzo recorrió este lunes las instalaciones de Campo Mar y explicó que lamentablemente el estado es de no creer porque te crea un dolor muy grande de ver un lugar tan lindo en un nivel que no tiene nombre.

Asimismo, el técnico manifestó que él no está defendiendo a nadie, solo contando lo que ve. “A mí me contrató la ‘U', no ataco a nadie, simplemente es lo que veo y lo que nos costará”, agregó.

Hace unas semanas, Ángel Comizzo indicó que los jugadores de Universitario debían volver a Campo Mar porque es el lugar de entrenamiento ‘crema’. Lamentablemente el contexto actual obliga a que el equipo espere, pues las instalaciones estarán listas en, aproximadamente, un mes.

