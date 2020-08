Paolo Guerrero estuvo bajo los reflectores de la prensa deportiva sudamericana en los últimos días a raíz de la aguda lesión que contrajo jugando con el Inter de Porto Alegre. El domingo 16 de agosto el capitán de la selección peruana se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha, razón por la cual se perderá lo que resta de la temporada del fútbol brasileño y el inicio de la Eliminatorias Qatar 2022.

La República Deportes se contactó con el doctor Luis Cotillo, traumatólogo con amplia trayectoria en clubes deportivos del ámbito local como Sporting Cristal y Sport Boys. Según el especialista, la rotura de ligamento cruzado en la rodilla en el futbolista profesional “es la lesión más temida por el tiempo de paralización que conlleva la rehabilitación postcirugía”.

Resalta que el proceso de recuperación no tiene nada que ver la edad del jugador, sino por el biotipo del deportista. “Al día siguiente (de la operación) están haciendo su terapia física. Aproximadamente en 6 meses están haciendo trabajos diferenciados, pero eso no implica que haga deporte competitivo. La regla universal hoy en día indica que, en el fútbol moderno, toda rehabilitación postcirugía del ligamento cruzado anterior tiene que ser una recuperación no menor de 9 meses”.

Para reforzar esta idea recordó la lesión de Radamel Falcao García en enero de 2014 cuando jugaba por el Mónaco de Francia. El colombiano, que en ese entonces tenía 26 años de edad, sufrió la rotura del ligamento cruzado. Según cuenta el doctor Cotillo, su colega colombiano Gustavo Pineda, quien siguió la recuperación del delantero ‘cafetero’, contó que en Europa le habían dicho al ‘Tigre’ que podía volver a jugar en 4 meses, con miras al Mundial a desarrollarse en Brasil.

Sin embargo, a la hora de pasar las pruebas médicas, Falcao no estaba en óptimas condiciones privándolo de disputar la Copa del Mundo. El atacante colombiano recién pudo regresar a la alta competencia 190 días después, un 1 de agosto de ese mismo año.

“Todo depende de la buena rehabilitación postcirugía. Se va a recuperar (Paolo Guerrero), pero no hay que acelerar los procesos”, resalta el especialista. Cotillo menciona que, expertos a nivel internacional, indican que el 35% de re-rupturas en los ligamentos cruzados se debe a que se aceleró el proceso antes de los 6 meses.

Este tipo de lesiones “son fortuitas” y es producto “por una rotación brusca o un golpe que puede romper el ligamento cruzado”, indica Luis Cotillo. Ahora, ¿qué que se viene a Paolo Guerrero?

“Supongo que el médico que lo opere utilizará injerto cadavérico. Es una operación que se hace en un lapso de 45 minutos, es ambulatorio, no requiere internamiento y al día siguiente empieza la fisioterapia. Ahora, la fisioterapia tiene que ser asociada con la cámara hiperbárica para que se recupere, esto acelera los procesos, pero no por eso quiere decir que él va a jugar a los 5 o 6 meses. Porque sería el riesgo del 35% que se vuelva a romper, y ha pasado en muchos jugadores del medio que se han operado y por acelerar el proceso... sino mira a Ronaldo”, aseguró el doctor.

Si bien la intervención quirúrgica requiere de poco tiempo, el proceso de recuperación parece interminable, teniendo en cuenta que todo futbolista de alta competencia está acostumbrado en jugar cada fin de semana. El ‘Depredador’ ya ha pasado por una similar situación cuando defendía la camiseta del Hamburgo de Alemania en 2009.

Entonces, teniendo en cuenta lo expuesto por Cotillo, el capitán de la selección peruana podría volver al ruedo entre abril y mayo de 2021, aproximadamente. Con esto queda descartado en lo que resta de la temporada brasileña y para las 6 primeras fechas de las Eliminatorias según el nuevo calendario publicado por la Conmebol.

Los días pasarán y Ricardo Gareca tendrá que encontrar un reemplazo para que ocupe el lugar del experimentado atacante incaico de 35 años de edad. Raúl Ruidíaz y Yordy Reyna son las primeras opciones, elementos que tendrán más posibilidades de ser alineados.

Algunos jugadores que se rompieron el ligamento cruzado anterior

- Marco Asensio

- Pepe

- Víctor Valdés

- Xavi Hernández

- Diego Costa

- Giuseppe Rossi

- Radamel Falcao

