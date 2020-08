La Liga 1 Movistar 2020 regresó de forma oficial este martes 18 de agosto con partidos de infarto correspondientes a la séptima jornada del Torneo Apertura. Sporting Cristal se enfrenta a Sport Boys en el estadio Nacional y los goles no tardaron en llegar, pues quedó 1-1 al finalizar el primer tiempo. Sin embargo, los ‘rimenses’ se destaparon en el complemento.

El equipo ‘Celeste’ salió al segundo tiempo a todo vapor en búsqueda del triunfo y en apenas cuatro minutos se puso 2-1. Washington Corozo mandó un derechazo al ángulo que se le hizo imposible de atajar al portero Giacomo Gambetta. Cuatro minutos más tarde Martín Távara hizo magia en un tiro libre y convirtió el 3-1 a favor de los de Roberto Mosquera.

Cristal vs. Boys: Gol de Corozo para el 2-1 en la Liga 1

Cristal tuvo un inicio arrollador en este encuentro y gracias a un autogol de Adrián Zela se puso rápidamente arriba en el marcador. Sin embargo, una desatención defensiva hizo que Claudio Villagra queda frente a Patricio Álvarez y emparejó el cotejo 1-1. Contra todo pronóstico así se fueron al descansado, igualados.

El técnico ‘Rimense’ no hizo cambios para la segunda mitad y siguió con el mismo esquema, y le dio resultado. Corozo, que había fallado un par de goles cantados en la primera parte esta vez no erró. El atacante ecuatoriano sacó un derechazo al borde del área y la colocó al lado más esquinado, donde el guardameta rival no pudo llegar.

Cristal vs. Boys: Gol de Távara para el 3-1 en la Liga 1

A los ’53 el mismo Washington ganó una falta cerca al área rival tras una dura entrada por detrás de Paolo de la Haza. Távara cogió la pelota al ser en cargado de las pelotas paradas y todo parecía indicar que iba a mandar un centro, pero metió un zurdazo al palo del arquero, al ver que este intentó robar unos pasos hacia el otro costado.