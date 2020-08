Pelusso arremete contra Forsyth: “Aún le duele cuando lo eliminamos en Santiago” [VIDEO]

Alianza Lima se viene preparando para su regreso oficial en la reanudación de la Liga 1 Movistar y durante varias semanas ha estado en la mira porque Mario Salas asumió las riendas del club en plena pandemia de COVID-19. En estos meses varias figuras y personas que han pasado por el equipo han ofrecido entrevistas y han hablado sobre la institución ‘íntima’.

El último caso fue un dialogo que sostuvo el semanario Azul y Blanco con Gerardo Pelusso, quien dirigió a los ‘blanquiazules’ en el 2006 y 2007. En esta conversación se tocaron varios temas, pero se puso picante cuando nombraron a George Forsyth, ex arquero de la escuadra de La Victoria, hoy alcalde del distrito de La Victoria.

Cabe recordar que la historia entre el técnico uruguayo y Alianza no terminó bien ya que en el 2010 ambos se vieron las caras, pero desde diferentes escuadras. El entonces DT de la U. de Chile fue protagonista en el partido de vuelta de la Copa Libertadores de aquel año, en el cual los peruanos terminarían siendo eliminados en la última jugada del cotejo.

En el gol del cuadro chileno en los descuentos, el mismo Forsyth y sus compañeros reclamaron al árbitro que uno de los jugadores rivales le tapó la visión al retirado guardameta. Pero el estratega ‘charrúa’ hizo lo mismo de forma vehemente y al final el juez principal validó el tanto. Esta acción permanece aún en muchos hinchas aliancistas.

No obstante, Pelusso reconoció que no tuvo mucha relación directa con el ahora burgomaestre y que no supera lo que pasó en dicho campeonato del 2010. Del mismo modo, recalcó que ganó muchos títulos en los diferentes clubes por los que pasó.

“Lo que pasa con él (Forsyth), obviamente tenía relación más cercana con Mario Viera porque era quien lo preparaba. Lo que pasa que aún le duele cuando lo dejamos eliminado allá en Santiago, ese es el problema que tiene Forsyth y que mucha gente de Alianza no me perdona eso. ¿Qué quieres que haga? Si dirijo un cuadro, tengo que defender a mí equipo”, relató el uruguayo.

“Hay que avisarle, por las dudas seguí dando vueltas olímpicas por todos lados, no. Salí campeón en todos lados donde estuve. Hay que avisarle eso a Forsyth”, agregó.