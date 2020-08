En la reciente jornada de la Liga MX, Yoshimar Yotún protagonizó un gran partido en el Cruz Azul vs. Juárez al anotar un gol que impulsó a que su club logre remontar el resultado que inició en su contra, sin embargo, el volante nacional alarmó al salir del gramado antes de terminar el duelo.

Minutos antes de terminar el primer tiempo del compromiso, el jugador de la selección peruana fue reemplazado por Misael Domínguez, luego que ‘Yoshi’ manifestara un dolor en la pierna, preocupando a la afición, pues hace unas semanas se recuperó de la fisura del quinto hueso del metatarsiano del pie izquierdo que sufrió antes de la pandemia.

Por lo tanto, al culminar el encuentro, el entrenador de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, se refirió al respecto para tranquilizar a todos, asegurando que se trató de una molestia que no es de gravedad, incluso esto no impediría su participación en la siguiente fecha del Torneo Guardianes.

“Se le apretó el músculo posterior, se le contracturó y creo que no va a tener problemas. No alcanzó a tener un piquete. Creo que no va a tener problema para el siguiente partido”, expresó en entrenador de Yoshimar Yotún en conferencia después del partido.

Revive el gol de Yoshimar Yotún

Yoshimar Yotún concretó la paridad de Cruz Azul sobre Juárez FC (1-1) tras empujar el balón al fondo de la red rival a los 32′ de la primera mitad en partido correspondiente a la fecha 5 del Torneo Guardianes de la Liga MX 2020.

El exjugador de Orlando City de la MLS apareció sin marca en el área rival, a segundo poste, y empujó el balón a los 33 minutos del primer tiempo, luego de recibir una asistencia de Romo Barron. El duelo terminó con victoria para la ‘Máquina’ por 3-2.

