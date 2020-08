James Rodríguez no la pasa nada bien en Real Madrid. Desde la llegada de Zinedine Zidane, el colombiano sumó apenas algunos minutos en cancha y se pasó la mayor parte del tiempo en la banca de suplentes. Ahora, el volante decidió romper su silencio y habló sobre su situación en tienda merengue en el podcast de Daniel Habif.

“Es frustrante no jugar”, expresó el volante tras ser consultado sobre cómo toma no haber sido una pieza de cambio o haberse ganado un lugar en el once madridista. Tras esto, James Rodríguez expresó: “(Tengo las) condiciones para jugar siempre, pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre”.

Cuando le preguntaron sobre su relación con Zinedine Zidane, James dijo que todo se basa en “gustos”. El colombiano reveló que ‘Zizou’ “tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable”. “Yo ahí no me meto”, añadió. Además, resaltó que quería irse del club, pero no le dejaron. “Cuando ves que no tienes las mismas oportunidades que tus compañeros es difícil... Yo quería irme y el club no me dejó salir”, contó.

El seleccionado colombiano no se quedó corto y añadió que, cuando llegó Zidane al banquillo del Real Madrid, él ya sabía que no iba a tener oportunidades porque “ya tenía su base”. Uno de sus mayores deseos es que los madridistas se queden con el recuerdo de su primera etapa en el club blanco, donde marcó 36 goles y dio 42 asistencias, pero no fue así. En la temporada 19/20, James apenas jugó 14 encuentros, anotó un gol y dio dos asistencias.

Por último, habló sobre el año del Real Madrid, donde apenas lograron alzarse con LaLiga y quedaron eliminados de la Champions League por el Manchester City. “Es una de las mayores decepciones de mi carrera, pero gracias a Dios soy joven y tengo años por delante para ser feliz”, finalizó.

