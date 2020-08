Un año después de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que nuestro país organizó con éxito, las Federaciones Deportivas Nacionales volvieron a salir al frente para hacer pública su molestia con el Proyecto de Legado Lima 2019, que fue creado por el Gobierno para administrar la infraestructura que dejaron los Juegos. Los presidentes de 16 federaciones enviaron una carta al Congreso de la República pidiendo que las sedes que albergaron dicho evento pasen a manos del Instituto Peruano del Deporte, asegurando que dicha institución las administrará mejor en beneficio de los deportistas.

Las federaciones aseguran que Legado les cobra por hacer uso de las sedes, por lo cual tienen que designar dinero que el Gobierno les da para pagarle a una entidad del estado, algo ilógico para muchos de ellos. “¿Cómo puedo desarrollar mi deporte si cada vez que quiero usar el velódromo tengo que pagar miles de soles?, señaló Gustavo Mattus, presidente de la Federación Peruana de Ciclismo. Palabras que fueron ratificadas por Gianni Delucchi, presidente de la Federación Peruana de Hockey. “El 26 de diciembre pasado, cuando ya estábamos cerrando el año con el IPD, recibimos facturas por el uso de la infraestructura para nuestros campeonatos nacionales. Son facturas relacionadas con seguridad, mantenimiento y limpieza, cosas que a su vez nos pedía Legado que contratáramos. Si nos hacían contratar esos servicios, ¿por qué ellos nos tenían que cobrar también?”, comenta.

“Que me muestren las facturas”, fue lo primero que le dijo a La República Alberto Valenzuela, quien lidera hoy el Proyecto de Legado Lima 2019 para luego dar detalles de los convenios que firmaron las federaciones para el uso de dicha infraestructura. “Hay cuatro conceptos que están firmadas dentro de los contratos y los convenios que firmamos con las federaciones. El primero es el entrenamiento, el cual no tiene costo alguno al igual que las reuniones o convenciones federativas dentro de las sedes. En el caso de los eventos deportivos, las federaciones asumen el excedente del agua, luz, y gas como limpieza y seguridad”, señaló al referirse sobre las facturaciones a destiempo que complican a las federaciones durante su cierre del año, creando así un desbalance.

“El proyecto de legado tiene vigencia recién este año. Yo no sé si ellos cierran como los alemanes su año en julio o agosto, pero este año la única factura que se le ha alcanzado es por los talleres de captación de talentos. En ellas, las federaciones recaudaron fondos y recién en junio recibimos la información de los alumnos que tuvieron y el dinero que recaudaron para sacar el porcentaje, que es mínimo, que nos tienen que trasladar por el convenio”, acotó.

¿Sedes en mal estado?

El mantenimiento de las sedes es otra de las preocupaciones de las federaciones, pues los directivos aseguran que la infraestructura ha sido abandonada, razón por la cual sus atletas no pueden hacer uso de ellas.

“La cancha de Hockey (Villa María) estuvo 120 días sin darle mantenimiento, lo empezaron a hacer recién hace unos días, además la cancha tuvo un derrumbe en diciembre”, contó Delucchi. Caso similar es el que vive la Federación Peruana de Natación, pues Carlos Tabini, presidente de dicho ente, aseguró que los nadadores entrenan hoy en Campo de Marte porque la piscina del centro acuático de la Videna no tiene calefacción. “Incluso en una cuarto de control parece que hubo un terremoto. Sumado a eso tenemos problemas para el uso del estacionamiento de Videna”, explicó.

Expresiones que Valenzuela calificó de “exageraciones de federaciones que se resisten al cambio”. “Hay algunos que se les pasan enviando cartas, querrán que volvamos a los años de los Bolivarianos, cuyas sedes están abandonadas y fueron cuestionadas, y se enfrascan en estos temas políticos administrativos y se olvidan de los deportistas”.

Legado asegura que el derrumbe de la cancha de Hockey se trata de un talud de cemento que da hacía a avenida posterior del complejo deportivo y el desplazamiento ha sido de dos metros. Esto debido a que el sistema de riego se dejó abierto, sin ninguna intención, por 24 horas y la presencia excesiva de humedad. “La cancha se encuentra en perfectas condiciones. Una vez que su protocolo reciba la luz verde del IPD , pueden ingresar”, aseguró el directivo.

Valenzuela también negó que la piscina de la Videna no cuente con calefacción. Eso sí, confirmó que tras la cuarentena, tomó un par de semanas reactivar el sistema de calentamiento y operación de la misma. “Y del derrumbe que hablan se trata de una oficina de 5x5 y tiene una rajadura en la pared que está dentro de la garantía de construcción de Cosapi y se va arreglar, eso no impide el uso de la piscina”, agregó para luego asegurar que si tienen algún problema para ingresar a la playa de estacionamiento solo debe levantar el teléfono y llamarlo.

Llamada que recibió de la Federación Peruana de Atletismo cuando se entero de la posibilidad de que la pista atlética fuera alquilada a la Federación Peruana de Fútbol para la Liga 1. Valenzuela confesó que se enteraron de este pedido e inmediatamente hicieron las gestiones para reactivar el deporte. “Y me parece bien. Mondo aún no nos responde sobre el precio del cobertor ni el presupuesto para el mantenimiento de la pista”, contó por lo que aún no está confirmado que habrá fútbol en la Videna.

Las quejas por parte de las federaciones es una alarma ante lo que sucede con las sedes. Si todo está en correcto estado, ¿por qué la molestia de las federaciones? Muchos aseguran que ellas, conjuntamente con el IPD , tienen la experiencia necesaria para administrar dicha infraestructura, basada en las necesidades del deporte y los deportistas en nuestro país.

Eso sí, Legado es consciente que no todas las federaciones desean lo mismo, pues le aseguró a La República que incluso presidentes de federaciones que firmaron la carta que enviaron al Congreso confesaron no tener ninguna molestia con el trabajo que se realiza. Una de ellas es la presidenta de la Federación de Gimnasia, Jenny Martínez. “Me dijo que firmó la carta apurada y que si deseaba redactaba una diciendo que está conforme. Yo no lo tomo personal, es como que uno, dos o tres que son manzanas dentro del barril que les gusta agitar las aguas más aún en un año político para las federaciones”, contó Valenzuela.

Trabajo conjunto

Quien también mostró la misma postura que Martínez, fue la presidente de la Federación de Sotfbol, Vanessa Endo, quien le confirmó a este diario estar conforme con el trabajo que realiza Legado. ¿Por qué firmó la carta?, pues lo que busca es que Legado forme parte del Ministerio de Educación -como el IPD- y no del Ministerio de Transporte como es hoy. "

Ante esta posición, Valenzuela confesó que trabaja de la mano del Ministerio de Educación y del Instituto Peruano del Deporte. “He conversado y en dos ocasiones con el jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Educación, el señor Morgan Quero, con el fin de convocar a todos los actores públicos relacionados al deporte para trabajar el modelo de gestión que nosotros estamos desarrollando. Él sabe de la carta y me pidió seguir trabajando. Esta entidad se extingue en 18 meses. Sé que lo más lógico es que esté en el Ministerio de Educación, pero trasladarlo hoy ahí es un Juegos Panamericano a parte porque así es el Estado”.

El Dato

Legado Lima 2019 confirmó que está en comunicación con Constantino León, coordinador de los fondistas y el centro de alto rendimiento en Huancayo, para que los ocho atletas que entrenan en dicha ciudad vengan a Lima a fines de agosto para realizar su entrenamiento a nivel del mar. “Son quince días que los podemos tener en el albergue del estadio atlético, incluso Perú Runner se ha ofrecido ayudarlos con el circuito en calles”.

