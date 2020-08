Gracias a sus buenas actuaciones en el regreso de la Liga MX, el nombre de Santiago Ormeño se hizo atractivo para los hinchas, que lo quieren ver en la selección peruana. Incluso fue señalado como el posible sucesor de Paolo Guerrero, ¿qué piensa al respecto ‘Santi'?

El futbolista de 25 años y nieto del exportero Walter Ormeño‚ se refirió con entusiasmo a la ola de comentarios sobre su perfil parecido al del ‘Depredador’, Aseguró que es un “orgullo” que lo relacionen con un elemento como el ‘9′ del Inter de Porto Alegre.

“Es un monstruo, un jugador espectacular, y que me comparen con él es un verdadero orgullo, un halago. Es un dios ‘Paolito’”, manifestó el delantero del club Puebla de México en una entrevista a Gol Perú.

Además, detalló que Juan Reynoso, su entrenador en Puebla, está al tanto de todo lo que se dice en Perú. “Me dice ya te comparan con Paolo Guerrero y se ríe”, reveló Santiago Ormeño.

“Es el entrenador que me ha dado la confianza, quien vio talento en mí, se dedicó a pulir los detalles negativos que podía tener y creo que soy el futbolista que él esperaba. Estoy agradecido por la oportunidad que me ha dado y no me queda otra que corresponderle”, añadió.

Por otro lado, Santiago Ormeño recordó su paso en la Liga 1, cuando vistió los colores de Garcilaso (hoy Cusco FC). “Fuí a Perú, volví, empecé el torneo (Apertura 2020) de titular y creo que he respondido de buena manera. No me queda otra que seguir por esa línea”, sentenció.

