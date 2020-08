Con Messi en cancha, el Barcelona cayó aplastado y ahogado ante un Bayern de Múnich que demostró su superioridad en toda la extensión del terreno. “El ciclo del Barca terminó”, es el mantra más usado por los medios deportivos para graficar el avasallador 8-2 en cuartos de final de la Champions League.

En pleno programa El partidazo, de la Cadena Cope, el periodista español Juanma Castaño dijo que Lionel Messi “se hartó” de esta situación y que le ha enviado un ultimátum a la dirigencia. Y si es que no acatan sus requerimientos, el argentino migrará de club.

Esta teoría se puede reforzar con que el vínculo del rosarino con el Barcelona culmina en junio de 2021, y es cosa sabida que varios clubes aguardan por su llegada. En aras de olvidar el papelón que hizo el club culé ante el Bayern de Múnich, Messi plantea una reestructuración en el club, basada en tres puntos.

El primero se basa en el cambio de entrenador. El argentino considera que Quique Setién no se encuentra en capacidad para elevar el delicado episodio por el que pasa el club. Esto, parece, no demorará mucho, pues la dirigencia del Barcelona dejaría ir al entrenador luego del 8-2. Según Catalunya Radio, el candidato que más suena para reemplazarlo es el argentino Mauricio Pochettino.

La segunda condición del futbolista, cuenta Juanma Castaño, es la renovación dirigencial, pues no es cosa nueva que la relación entre ‘La pulga’ y los mandatarios del club no es muy saludable. Entre estos últimos estarían Ramón Planes, Eric Abidal y Oscar Grau. El rosarino considera que en el Barcelona no existe un plan que vaya acorde a la relevancia del club y que los pases de la última temporada no han sido los adecuados. Y parece que Josep María Bartomeu ya viene anotando el pedido, tanto así que en España se especula que podría mandar a elecciones anticipadas.

La tercera y última condición sería, dice Castaño, la purga en el vestuario del Barcelona. Es así que Messi considera que el equipo no está capacitado para competir contra los mejores del planeta. Un botón de ejemplo son los varios millones que el club ha gastado en jugadores como Coutinho, Dembelé o Griezmann, quienes no se han asentado al plantel.