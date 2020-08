Manchester City vs. Lyon: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Manchester City y Lyon se enfrentan en el último duelo de los cuartos de final de la Champions League. El favoritismo recae sobre los del ‘Pep’ Guardiola, quienes llegan tras eliminar a los ‘Reyes de Europa’ Real Madrid.

Pasar de enfrentar al campeón español, equipo que nunca había sido eliminado de la Champions League con Zinedine Zidane en el banquillo, al Lyon que se encuentra séptimo en la última Ligue 1 y que no ha estado en una fiesta así en diez años, tiene todos los elementos para convertirse en una fecha trampa.

PUEDES VER Las tres condiciones de Lionel Messi para seguir en el Barcelona

“Acabo de hablar con mis ojeadores y me han dicho: ¡desconfíen! Me han dicho que en los dos partidos contra la Juventus han sido mucho mejores. Jugamos contra ellos la temporada pasada y perdimos (1-2 en Mánchester) y empatamos (2-2 en Francia), no conseguimos derrotarlos. Es la realidad”, aseguró Guardiola.

Apuestas Manchester City vs. Lyon

Casa de Apuestas Manchester City Empate Lyon Inkabet 1.22 6.75 12 Bet365 1.22 7 11

Manchester City vs. Lyon: Datos

- El pago de 1.22 que corresponde al Manchester City representa que la oportunidad de ganar esperada es del 82 %, pero los de ‘Pep’ ganan el 85 % cuando tienen esta cuota.

- Manchester City lleva tres victorias consecutivas.

- Lyon ha recibido goles en los últimos seis partidos.

- Los últimos seis de siete partidos del Manchester City han tenido más de dos goles

- Los últimos cinco encuentros del Lyon han tenido más de dos goles

- En seis de los últimos siete duelos, Manchester City ha sido el primero en marcar.

- En los últimos cuatro de cinco duelos del Lyon, ambos conjuntos marcaron.

- En los últimos cinco de siete partidos, Manchester City se fue con ventaja al descanso.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.