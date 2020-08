Santiago Ormeño: “Soy peruano y mexicano, si me llaman lo evaluaré”

Santiago Ormeño es una de las irrupciones más importantes del Puebla de Juan Reynoso. Pese a haber nacido en México, el atacante tiene nacionalidad peruana, por lo que diversos medios han informado que ambas selecciones lo tienen en evaluación.

El ariete aclaró que hasta el momento no ha tenido ningún acercamiento con alguna de las selecciones, pero que sí está enterado de todo lo que ocurre con la ‘bicolor’ y sobre todo con el Perú.

“No he tenido el tiempo ni para pensar con detenimiento, pero soy peruano y mexicano. Si me llaman las dos selecciones lo evaluaré, es complicado responder porque los dos son mis países”, explicó Ormeño para Gol Perú.

Asimismo, el delantero dejó claro que se encuentra muy contento y motivado para que su desarrollo futbolístico continúe de la mejor manera. “No puedo creer lo que estoy viviendo, hace un mes nadie daba un peso por mí”, agregó.

Sobre el trabajo de Juan Reynoso y cómo ha afectado su juego, Ormeño manifestó que es el entrenador que le ha dado confianza y que vio el talento necesario en él.

“Creo que soy el futbolista que él esperaba. Estoy agradecido por la oportunidad que me ha dado y no me queda otra que corresponderle. Me dice: ‘ya te comparan con Paolo Guerrero’ y se ríe”, aseveró el ‘9′ del Puebla.

