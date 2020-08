Ya hay fecha fija para el retorno del fútbol peruano. Luego de que la propia organización de la Liga 1 revelara que recibió el visto bueno de las autoridades para su reanudación, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) comunicó de forma oficial cuándo volverá a rodar el balón en nuestro país.

“Luego de coordinar con las autoridades competentes, el aprueba la propuesta presentada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para el reinicio del campeonato de la Liga 1 el martes 18 de agosto”, se lee en el documento.

En el comunicado, la entidad señala que se han coordinado con la Policía las medidas de seguridad pertinentes antes de cada partido. Además, advierte que se sancionarán a clubes y deportistas que incumplan con los protocolos de bioseguridad.

Asimismo, el pronunciamiento da cuenta del desarrollo y difusión de campañas de concientización para los hinchas, a fin de evitar que se repitan hechos como el ocurrido el último viernes 7 de agosto, en la previa del encuentro entre Universitario y Cantolao, que motivaron la suspensión temporal del torneo.

Si bien el día escogido para empezar a disputar los partidos restantes de la fecha 7 es un martes, no se descarta que a partir de la jornada 8 se programen encuentros los domingos, día que el Gobierno decretó hace poco como de inmovilización obligatoria. No obstante, esto último no está del todo definido, por lo que se espera su confirmación por parte de la Liga 1 o la FPF.

