Piqué tras la goleada del Barcelona: “Soy el primero en irme si tiene que venir sangre nueva”

A pesar de que Bayern Múnich era el favorito desde ante del duelo contra el Barcelona, ni los más entusiastas hinchas del cuadro ‘bávaro’ se imaginaron un resultado como el que se produjo este viernes en el estadio Da Luz. Los alemanes vapulearon 8-2 a los españoles y le propinaron la goleada más dolorosa de su historia en la Champions League. Tras la humillación sufrida, Gerard Piqué hizo una autocrítica en la que reconoció la necesidad de un recambio generacional en el club.

“Fue un partido horrible, una sensación nefasta, verguenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así, no es la primera, ni la segunda ni la tercera vez. Es muy duro”, expresó el central.

“Creo que el club necesita cambios de todo tipo. Nadie es imprescindible, yo soy el primero que me ofrezco (en salir) si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica, porque creo que ahora sí hemos tocado fondo. Todos tenemos que mirar y reflexionar internamente y decidir qué es lo mejor para el ‘Barza', que es al final lo más importante”, continuó Piqué.

Con su derrota ante el Bayern, Barcelona cerró una de sus temporada más nefastas en los últimos años, pues no pudo conseguir ningún título a nivel local ni internacional, algo que no ocurría desde la campaña 2007/2008.

Al margen de las palabras de Piqué, la prensa española ya especula con la salida de varios integrantes del plantel blaugrana con miras a los próximos años. El técnico Quique Setién es uno de los que la prensa ibérica ya da por despedido, así como los jugadores Iván Rakitic, Antoine Griezmann y Arturo Vidal.

