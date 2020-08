William Chiroque: “Hablar de Sporting Cristal es como hablar del Real Madrid”

Con 38 años a cuestas, William Chiroque decidió que el 2018 era un buen año para ponerle fin una trayectoria de casi dos décadas. ‘Periquito', exjugador de la selección peruana, se retiró con la camiseta del Atlético Grau, de su natal Piura, luego de haber pasado por otros siete equipos del medio local. De todos ellos, el que le dejó la mejor impresión, según se deduce de sus palabras, fue Sporting Cristal, club con el que campeonó en el 2005.

En entrevista con El Popular, Chiroque expresó su admiración por el cuadro del Rímac, al que incluso llegó a comparar con el poderoso Real Madrid, tanto por su infraestructura como por su organización interna.

“Hablar de Cristal es como hablar del Real Madrid. Tengo la sensación de que es un equipo como los europeos por la capacidad de sus dirigentes, infraestructura. Lo considero uno de los mejores equipos de Perú”, declaró el exvolante.

A pesar de campeonar como futbolista rimense en su primera etapa en el equipo, el menudo exjugador confesó que, debido a las lesiones que lo aquejaron, prefirió salir de tienda celeste al no haber podido disputar muchos partidos.

“Un día me reuní con Chemo y unos dirigentes y les dije que no vine a estafar ni estar sentado sino a jugar. Que me sentía mal por no jugar y cobrar gratis. Chemo me dijo que no me moviera del club, que quería que me quedara toda la vida. Que las lesiones son parte de la vida, pero ya había tomado la decisión”, contó para explicar su partida de Cristal en el 2006.

Recuerdos en la selección peruana

En otro momento de la conversación, ‘Periquito’ rememoró algunas vivencias como integrante de la ‘Blanquirroja’: “(Vivía en la Videna) con Edwin Retamoso. Los únicos seleccionados que no tenían casa en Lima éramos nosotros”. Sobre su mejor partido con la ‘bicolor', reconoció que puede ser el que jugó ante Venezuela, por la Copa América 2011, pues en dicho encuentro anotó y logró el tercer lugar del torneo.

Finalmente, Chiroque se animó a revelar que actualmente trabaja como agricultor en su barrio de La Pilca, Piura. “Estoy metido en pequeños proyectos en mi pueblo sembrando plátanos y cacao. Ya lo tenía planificado. Yo soy de acá y no tengo ningún problema de estar en la chacra”, manifestó.

