El gran ídolo del Barcelona Xavi Hernández aguarda su regreso triunfal al club de sus amores; sin embargo, ya aseguró desde hace unos meses que no considera que el momento sea el adecuado.

“Hay ruido externo, temas extradeportivos. No creo que sea ahora (el momento de volver), no. En enero les dije que no era el momento, y ahora no me han contactado. Como culé les deseo lo mejor”, aseveró Xavi Hernández sobre la posibilidad de regresar.

En una entrevista con El País, el actual técnico del Al Saad Catarí reveló que respeta mucho a Quique Setién, quien “tiene un manual de juego muy parecido a lo que el Barcelona necesita, que es el ‘cruyffismo', otra cosa es que los resultados acompañen”.

Xavi Hernández mantiene el sueño de poder armar un comando técnico junto a Jordi Cruyff, Carles Puyol y algunos futbolistas actuales. El objetivo del exvolante es tener un equipo con gente que conozca el Barcelona, pero que también tengan su confianza e ideales.

Al ser consultado sobre la posible renovación de Lionel Messi con el Barcelona, Xavi dejó claro que el argentino se ha ganado una cláusula automática pase lo que pase.

“Messi necesita al Barça, y viceversa. Tienen que hacerlo feliz porque con Leo contento ganarán más títulos. Él es un animal competitivo, siempre quiere ganar y desde hace diez años es el mejor del mundo”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.