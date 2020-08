Barcelona SC vs. Orense EN VIVO HOY viernes 14 de agosto desde el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo por la quinta fecha de la LigaPro 2020. La transmisión va ONLINE GRATIS por Internet a partir de las 7.15 p.m. (hora peruana) por señales de GOLTV y DirecTV. Las incidencias con fotos y videos de los goles a través de La República Deportes.

El fútbol ecuatoriano regresa a la acción tras más de cuatro meses de suspensión debido a la pandemia de la COVID-19. Deportivo Cuenta y Guayaquil City abrirán esta jornada, que comenzó el pasado 14 de marzo y que por la paralización cuatro encuentros quedaron pendientes, siendo el plato fuerte del día el de los ‘Canarios’.

Barcelona no tuvo un buen comienzo de año, pues sumó solamente una victoria en la Serie A de Ecuador, el resto es dos empates y una derrota. Justamente el último cotejo que jugaron los dirigidos por Fabián Bustos perdieron y fue por la Copa Libertadores 2020: 3-0 ante Flamengo.

El ‘Ídolo del Astillero’ se encuentra en la séptima posición con cinco puntos, a seis del líder club Técnico Universitario; por lo que necesita obtener los tres puntos para seguir en la pelea por el título nacional. Su último juego en la Liga Pro fue un 2-1 en contra frente a LDU de Quito.

El técnico argentino indicó en conferencia de prensa que no arriesgará a ninguno de sus jugadores, sobre todo a los que no llegan aptos físicamente por la suspensión del torneo. Del mismo modo, no podrá contar con Damián Díaz, Michael Arroyo, Pedro Pablo Velasco y Ely Esterilla, todos por lesión.

Orense, por su parte, marcha en el décimo puesto con cinco puntos, al igual que el Barcelona SC y tiene las mismas estadísticas: dos empates, una caída y un triunfo. Es la primera vez que estos clubes se medirán, ya que la ‘Amenaza Verde’ recién ha debutado esta temporada en la Primera División desde su creación en el 2009.

Barcelona SC vs. Orense EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido de la LigaPro 2020?

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.15 p.m.

Estados Unidos: 7.15 p.m. (ET) / 4.15 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.15 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.15 p.m

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.15 p.m

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.15 a.m. (Al día siguiente)

Barcelona SC vs. Orense EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido de la LigaPro 2020?

Barcelona SC vs. Orense en Perú: GolTV Latinoamerica

Barcelona SC vs. Orense en Ecuador: GOLTV Ecuador, GolTV Latinoamerica

Barcelona SC vs. Orense EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido de la LLigaPro 2020? | Mapa

El lugar donde se disputará el Barcelona SC vs. OrenseEN VIVO por la quinta fecha de la LigaPro 2020 es en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador;

Barcelona SC vs. Orense EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido de la LigaPro 2020?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Barcelona SC vs. Orense EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.