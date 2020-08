Luego de saberse que Alianza Lima pedirá los puntos del partido ante Binacional debido a la gran cantidad de contagiados con COVID-19 en el cuadro puneño, el técnico Mario Salas respaldó el reclamo presentado por su club. Para el ‘Comandante’, no debería generarse tanto revuelo al respecto, pues se trata simplemente de cumplir con las reglas establecidas.

“Me parece justo. Me parece que tiene que ser. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando no se cumplen los protocolos y cuando se pone en peligro a los jugadores por negligencia al incumplir protocolos de sanidad y viaje, (creo que) Alianza está haciendo lo correcto y es necesario que la Federación Peruana de Fútbol emita una resolución sobre este tema”, declaró el chileno en conferencia de prensa cuando fue consultado por la posibilidad de ganar el partido sin jugar.

“Creo que Alianza tiene que hacer cumplir el reglamento, no veo (por qué) hay tanto cuestionamiento al respecto porque, en rigor, hay un club que no está cumpliendo con los protocolos como corresponde y tiene que ser sancionado por la federación”, opinó el estratega, para luego enfatizar que “Alianza ha gastado mucho dinero” para poder cumplir con las disposiciones de las autoridades.

De prosperar el reclamo de la institución blanquiazul, Salas dirigiría su primer partido frente a Sporting Cristal, club con el que salió campeón en el 2018. Sobre esta particularidad, el técnico reconoció que no se imaginó que podría debutar ante los ‘celestes'.

El partido entre Alianza Lima y Binacional estaba pactado para jugarse el sábado 9 de agosto, pero fue pospuesto por los numerosos casos positivos de coronavirus en el plantel del ‘Poderoso'. La reprogramación de este encuentro, así como la de todos los duelos restantes de la fecha 7, quedó en espera luego de la suspensión temporal de la Liga 1.

