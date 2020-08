En los últimos domingos de la cuarentena ocasionada por la pandemia del coronavirus, Latina decidió transmitir los partidos de la selección peruana en los Mundiales de México 1970, Argentina 1978 y España 1982. Algunas generaciones recordaron aquellas épocas gloriosas del fútbol peruano y otras vieron por primera vez a los ídolos que marcaron historia.

A los Chumpitaz, Chale, Cueto, Sotil, Muñante, Rojas, Oblitas, Cubillas, entre otras figuras. Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue uno de los punteros izquierdos más notables de la historia de la ‘blanquirroja'. El ‘Ciego’ jugó dos mundiales y ganó una Copa América (1975); además fue el autor del único gol ante Francia en el Parque de Los Príncipes, en el recordado amistoso.

Años después, cuando le decían qué bien jugaba el Real Madrid de los ‘Galácticos’, Oblitas respondía que la selección peruana jugaba así: eran unos adelantados a la época.

“Nosotros jugábamos bien, no hay vuelta que darle. En la selección que estuve, todos fuimos adelantados a nuestra época. Jugábamos bien y a mí no me creían. Cuando me dicen qué bien jugaba el Real Madrid de Zidane y Ronaldo, yo les decía que así jugábamos. Uno cuando ve estos partidos y jugábamos bien”, recordó Oblitas en el programa Al ángulo.

Juan Carlos Oblitas debutó con la selección peruana el 4 de marzo de 1973 en un amistoso frente a Guatemala. Jugó los Mundiales de México 78 y España 82 y conquistó la Copa América del 75. Su último partido con la bicolor fue el 3 de noviembre de 1985 ante Chile. Oblitas defendió el escudo nacional en 64 partidos y anotó 11 goles.

