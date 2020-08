Santiago Ormeño manda poderoso mensaje tras ser comparado con Paolo Guerrero

Santiago Ormeño es el hombre del momento y no solo en México, ya que sus goles con Puebla bajo el mando de Juan Reynoso han encendido las alarmas del comando técnico de la selección peruana. Ayer martes 11 de agosto nuevamente convirtió en el Torneo Guardianes 2020 y a pesar de que su equipo cayó, él sigue dando que hablar.

Al delantero de 26 años lo catalogaron como el nuevo Paolo Guerrero, rótulo que tuvo bastante repercusión en los medios deportivos ‘aztecas’. Luego de que su club, la ‘Franja’, cayera por 2-1 ante Tigres por la Liga MX envió un curioso y motivador mensaje a través de Instagram, en el cual dejó entrever una indirecta de cara a su posible convocatoria a la ‘Bicolor’.

Ormeño fue entrevistado la semana anterior por TUDN y le preguntaron sobre sus orígenes. “Mi abuelo y mi padre son peruanos, tengo al país de cerca. ¿Si iría a la selección peruana? Pues, no sé. Habría que esperarlo. Creo que jugar en una selección es el sueño de cualquier futbolista”, sostuvo el atacante.

El atacante del Puebla se ha destapado desde que se reanudó el fútbol, pues ha anotado en los tres encuentros que disputó; solo se perdió uno, el cual no fue convocado. Cabe mencionar que llegó al conjunto mexicano a fines del 2019, pero no fue hasta marzo que debutó. No obstante, luego de esa jornada, México entró en cuarentena y se detuvo toda actividad deportiva.

“Yo no sé si soy un Paolo, pero lo que tengo clarísimo es que mi equipo está lleno de guerreros”, escribió Ormeño en sus redes sociales. Los comentaristas y narradores mexicanos también lo apodaron y compararon con el ‘Depredador’ y ante tantos comentarios el futbolista que antes militó en Real Garcilaso escribió dichas palabras.