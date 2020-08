Atlético de Madrid intentará llegar a una nueva semifinal de Champions League cuando enfrente este jueves a Leipzig en Lisboa. La presión por enfrentar a un equipo sin mucha experiencia internacional va para el cuadro español, sin embargo, el portero Jan Oblak puso paños fríos a la situación.

“A nosotros nos extraña que nos den como favoritos, pero es igual. Nosotros no pensamos en eso. Leipzig es muy buen equipo, ataca y defiende bien. Nos espera un partido difícil. En un partido no hay favoritos, porque pueden pasar muchas cosas. Cada equipo tiene oportunidades”, expresó el arquero en la conferencia de prensa previa al encuentro.

PUEDES VER Programación de la Champions League: horarios y canales para ver los cuartos de final

Además, Oblak opinó sobre lo que significa jugar esta una instancia de Champions League en circunstancias inéditas como lo es en una sola ciudad a partido único.

“Es una situación extraña, pero estamos aquí, se juega un partido. Es nuevo para todos, está difícil en todo el mundo, pero somos profesionales, sabemos lo que está pasando, pero el jueves nos espera un partido muy importante. Solo pensamos en eso, es lo que importa ahora. Luego ya veremos”, indicó.

PUEDES VER Atlético de Madrid anunció dos casos positivos de COVID-19 antes de viajar a Lisboa por la Champions

“Esta competición es nueva, se juega a un partido. Nadie ha pasado por eso, da igual la experiencia que tengamos a dos partidos, esto es otra cosa. Es un día, tienes un día bueno, otro malo, la experiencia da igual ahora. Los dos tenemos las mismas oportunidades para ganar”, añadió.

Por último, Oblak se refirió a los casos positivos por COVID-19 en el cuadro ‘colchonero’. “El sábado cuando hicimos los test salimos tranquilos, pero el domingo por la mañana nos avisaron que había dos positivos y fue estresante, esperar otro test y pasarlo. Pero ahora es común en el mundo. Hay que tener cuidado. Ángel y ‘Sime’ han tenido mucho cuidado y no saben cómo ha pasado. Creo que estamos bien todos, mañana nos dan resultados de otro test, pero el domingo estuvimos nerviosos para ver cómo está todo. Hay gente asintomática y no sabes ni que lo tienes. Creo que mañana no habrá sustos”, expresó.

“Nos avisa el doctor, pero mentalmente no hace falta que te ayuden. Estamos esperando resultados tranquilamente. el doctor nos avisa por privado de los resultados. Estamos totalmente tranquilos, no me preocupan los test de mañana”, agregó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.