Nueva administradora de Universitario: “Tengo el compromiso de pagar las deudas lo antes posible”

Luego de ser anunciada como la nueva administradora de Universitario de Deportes, Sonia Alva presentó los proyectos que tiene para solucionar los problemas económicos que ha tenido el club de Ate durante los últimos años.

Como gerenta general de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C., la abogada en mención fue elegida como la principal dirigente del equipo merengue para reemplazar a Carlos Moreno, y según su exposición de ingreso, efectuará el plan de reestructuración.

“Asumo este reto con el compromiso de cumplir con el plan de reestructuración y pagar las deudas lo antes posible, para que Universitario pueda volver a sus socios completamente saneado”, enfatizó Sonia Alva en su presentación.

Asimismo, la administradora concursal de la institución deportiva de los ‘estudiantiles’ prometió que su dirigencia será caracterizada por la claridad de sus acciones, además que iniciará con el plan para que el cuadro de Ángel Comizzo recupere el protagonismo de antes.

“Nos enfocaremos en transparentar la gestión y obtener la mayor cantidad de éxitos deportivos posibles para que la ‘U’ vuelva a ser uno de los clubes más importantes de Sudamérica”, expresó Sonia Alva.

Jugadores de Universitario no entrenaron porque les deben dos meses

En Universitario no hay cuándo terminen los problemas. Este lunes, los jugadores del primer plantel decidieron no entrenar a modo de protesta por los dos meses de salario que les deben. Si bien la Liga 1 Movistar se encuentra momentáneamente suspendida, otros equipos no han frenado sus actividades.

Los integrantes del primer equipo ‘crema’ llegaron muy temprano a las instalaciones del Colegio San Agustín, recinto donde venían trabajando bajo la dirección técnica de Ángel Comizzo. Sin embargo, solo fue un acto de presencia y el comando técnico no pudo hacer nada al respecto porque entendieron la molestia

