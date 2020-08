Jeisson Martínez: “Mi objetivo es llegar a la selección peruana”

El delantero hispano-peruano Jeisson Martínez señaló este martes 11 de agosto que el próximo objetivo en su carrera es llegar a la selección peruana, después de haberse consolidado en la última temporada con su ahora ex equipo Fuenlabrada, de la Segunda División de España.

Pese a tener la nacionalidad española, Martínez sueña desde niño con jugar en la selección peruana, según manifestó al programa Las voces del fútbol. “Es mi sueño desde pequeño representar a Perú. Cuando era niño vivía mucho los partidos de la selección”, indicó.

Sin embargo, el futbolista nacido en Lima aclaró que hasta ahora nadie vinculado a la selección se ha puesto en contacto con él para evaluar una posible convocatoria.

“En las clasificatorias me levantaba en la madrugada a ver los partidos y me sentía muy orgulloso de ver ahí a mi primo”, atinó Martínez, quien es familiar de Nilson Loyola, para un medio local.

El peruano, que marcó cuatro goles en 29 partidos en la última campaña, explicó que, tras finalizar su contrato con el Fuenlabrada, estudiará varias propuestas para decidir en qué club jugará la próxima temporada.

“Ahora soy jugador libre. Mi agente me ha dicho que me tome una semana de vacaciones y luego me dirá qué propuestas hay”, añadió. No obstante, cerró cualquier posibilidad de volver a Perú para jugar en algún equipo de la primera división, porque su intención es continuar su carrera en Europa.

Con información de EFE.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.