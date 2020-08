Jeisson Martínez: “Soy jugador libre, me gustaría quedarme en España”

El delantero peruano Jeisson Martínez se quedó a muy poco de clasificar al playoff de ascenso del fútbol español. Un gol de penal en los descuentos del Deportivo La Coruña, privó al Fuenlabrada de tentar la opción de jugar la próxima temporada en la división máxima de España.

Sin embargo, Martínez quiere darle vuelta a la página de forma rápida, pues la vida continúa y él ya piensa en el próximo paso de su carrera. Mientras goza de unas merecidas vacaciones, el atacante nacional está atento a las propuestas que pueden llegar, ya que su contrato con el Fuenlabrada terminó y ahora es un agente libre.

“Profesionalmente fue la mejor temporada de mi carrera. Mi contrato terminó, ahora estoy libre. Hablé con mi agente, me dijo que esté tranquilo, que me tome una semana para desconectarme, que me olvide de todo y que ya la próxima nos sentaremos a analizar que propuestas tengo. Me gustaría quedarme en España, pero no descarto ningún equipo en Europa. Mi carrera la quiero hacer aquí”, señaló en entrevista con RPP.

Sobre la posibilidad de ser convocado por Ricardo Gareca para integrar la selección peruana, Martínez dejó claro que este es uno de sus grandes anhelos y que trabajará para conseguir un puesto en las próximas eliminatorias.

“Yo creo que puedo ir, pero eso no depende de mí. Voy a seguir trabajando, esforzándome todo lo que pueda para poder lograr ese objetivo”, aseguró.

Fuenlabrada cayó 2-1 ante el ya descendido Deportivo La Coruña en la última fecha de la Liga Smartbank y quedó sin opciones de ascender a la primera división española. Los equipos que jugarán el playoff son Zaragoza, Almería, Girona y Elche. De estos cuatro, solo un equipo acompañará al Huesca y al Cádiz a la próxima temporada de LaLiga.

