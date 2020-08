Directivo del Inter de Porto Alegre se pronunció sobre supuesto interés en Jefferson Farfán

Jefferson Farfán dejó de formar parte del Lokomotiv Moscú luego de tres temporadas y en los últimos días surgió la información sobre un supuesto interés del Inter de Porto Alegre en hacerse con sus servicios.

La noticia emocionó a los simpatizantes peruanos, que sueñan con el binomio de ataque conformado por Farfán y Guerrero; sin embargo, desde tienda ‘Colorada’ dieron a conocer el pronunciamiento de un directivo en alusión a la ‘Foquita'.

Según indica la Revista Colorada, Jefferson Farfán no está en la órbita del conjunto de Porto Alegre. Un dirigente del equipo que lidera Eduardo ‘Chacho’ Coudet señaló que se trata de una “especulación”.

Lokomotiv despide a Jefferson Farfán como un rey

Jefferson Farfán escribió su nombre con tinta indeleble en la historia del Lokomotiv Moscú, club que lo albergó durante los últimos años. Días atrás, la institución comunicó que el peruano no seguiría en el equipo, razón por la que le organizaron un homenaje de despedida.

El peruano expresó todo su agradecimiento al Lokomotiv Moscú y remarcó que nunca olvidará esa experiencia. “Siempre el Lokomotiv va a quedar en mi corazón”.

“Son tres años y medio imborrables, estoy muy agradecido por todo lo que me han brindado, me he sentido en familia, por eso estoy muy agradecido con el club”, manifestó el jugador de 35 años de edad.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.