Atlético Grau confía en el reinicio del fútbol y en su recuperación

Fútbol peruano. Aunque el equipo ha tenido un mal inicio de campeonato, nuevos vientos corren en Atlético Grau de Piura, pues los jugadores se encuentran muy motivados con la posibilidad de lograr mantenerse en la Liga 1.

El equipo trabajó esta mañana sin ningún problema en la cancha de Liceo Naval, enfocado en lo que será el reinicio del torneo.

Jair Yglesias, uno de los abanderados de la escuadra alba, señaló que todo este tiempo ha servido para que el equipo se fortalezca y apunte a pelear algo importante en la temporada.

“Estamos entrenando en buen campo y eso es importante para desarrollarnos en el juego colectivo e individual”, agregó el futbolista.

De otro lado, indicó que estar en el último lugar de la tabla de colocaciones no los limita a pensar en superar este mal momento, a partir del buen fútbol que están haciendo.

“Si bien no estamos en una buena situación ern la tabla, pero tenemos plena confianza que vamos a recuperarnos. Lo bueno es que todo se va a jugar en Lima y no habrá ninguna ventaja para nadie, porque si bien nosotros jugamos en el calor de Piura, jugar en Lima no nos afectará. Es más, ya queremos que comience el campeonato”, finalizó Yglesias, uno de los experimentados del equipo piurano.