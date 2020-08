Leguía sobre hinchas en el Monumental: “No son barristas, son personas que quieren contribuir al club”

La madrugada del pasado viernes 7 de agosto, Lima se vio sorprendida por un gran número de fuegos artificiales que retumbaron en varios distritos. Se trataba de una celebración por el aniversario de Universitario de Deportes.

Unas imágenes en particular llamaron la atención, ya que, como se pudo ver en un video propalado en las redes sociales, un grupo de hinchas lanzó estos fuegos artificiales desde el interior del Estadio Monumental. El gerente de Solución y Desarrollo, Raúl Leguía, quien aún tiene posesión del recinto, explicó la presencia de aficionados en horario de toque de queda.

“Son gente que están aportando, y salió el tema de arreglar el campo y pintar varias partes de las instalaciones, ya que Moreno no pone ni un sol. Y en plena labor les ha caído el tema del estado de emergencia y no han podido salir, y después internamente han hecho lo que han hecho. Ellos no son barristas, son personas que quieren contribuir al club, además no han salido a la puerta del Monumental”, señaló en entrevista con Radio Ovación.

Esto es dentro del Monumental. ¿Quién les abrió las puertas? ¿Alguien va a decir q la entidad es ajena a esto? Esto fue en hora de toque de queda. ¿Asumen responsabilidades o se seguirán haciendo los cojos? pic.twitter.com/qWjJv78b1q — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) August 8, 2020

Por otro lado, Leguía indicó que harán entrega de las sedes del club a Sonia Alva, la nueva administradora de Universitario de Deportes.

“Tenemos que coordinar con ella para poder entregar las sedes. Lo único que esperemos es que esta señora no actúe como el señor Moreno. Universitario está encima de todo esto y si quiere que nosotros contribuyamos a temas que ella solicite, con mucho gusto”, indicó.

“Los condicionamientos que pusimos a esa gente eran temas laborales y semanas después nos dieron la razón, porque le quitaron un punto a Universitario por no cumplir los pagos que nosotros le decíamos. Ahora hay una fecha para que pague, y si esta nueva administración no paga va a perjudicar al club y espero que no digan que es porque no le entregamos la clave sol”, concluyó.

