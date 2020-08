Protesta en Universitario: jugadores no entrenaron porque les deben dos meses

En Universitario no hay cuándo terminen los problemas. Este lunes, los jugadores del primer plantel decidieron no entrenar a modo de protesta por los dos meses de salario que les deben. Si bien la Liga 1 Movistar se encuentra momentáneamente suspendida, otros equipos no han frenado sus actividades.

Los integrantes del primer equipo ‘crema’ llegaron muy temprano a las instalaciones del Colegio San Agustín, recinto donde venían trabajando bajo la dirección técnica de Ángel Comizzo. Sin embargo, solo fue un acto de presencia y el comando técnico no pudo hacer nada al respecto porque entendieron la molestia.

Los jugadores no serían los únicos afectados, pues a los demás trabajadores de la institución también se les adeuda un monto por el mismo periodo, incluso en algunos casos existe un 50 % correspondiente al mes de mayo.

Según destaca el diario Líbero, hay cerca de 500.000 dólares esperando a ser cobrados, monto correspondiente al auspicio de Caja Huancayo. Esto no se puede llevar a cabo, porque se necesitaría la firma legal de Solución y Desarrollo, exempresa administradora de Universitario.

Anunciamos desde la semana pasada que algo así pasaría hoy.https://t.co/i7lIf9k5z4 a través de @liberoperu — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) August 10, 2020

Cambio de aires en tienda ‘merengue’. Este lunes 10, la junta de acreedores designó a la empresa Alva Legal Asesoría SAC para llevar las riendas de Universitario de Deportes, por lo cual el cargo de administradora caerá en Sonia Alva.

En el día de su cumpleaños, Sonia Alva fue anunciada como la nueva cabeza del equipo ‘merengue’, quien sostuvo que asumirá el reto comprometida en el bien de la institución deportiva. Además, enfatizó en su experiencia para cumplir con el puesto.

Sonia Alva Rodríguez, Gerente General de Alva Legal Asesoría Empresarial, ha sido nombrada la nueva administradora concursal del Club Universitario de Deportes. pic.twitter.com/32VBjg9Evg — Universitario (@Universitario) August 10, 2020

“Asesoré empresas en reestructuración y asesoré desde hace cuatro años a Melgar y es una reestructuración exitosa y no hubo una modificación que involucre cambio de estrategia, eso refleja una reestructuración exitosa”, declaró la abogada en su presentación como dirigente de Universitario.

