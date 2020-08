El desempeño de Santiago Ormeño en Puebla no solo ha desatado interés en la afición de la selección peruana, pues en México tienen bajo la lupa las habilidades del delantero, quien conquistó dos goles en los dos últimos partidos que disputó en la Liga MX.

Sin embargo, lo que los medios aztecas han resaltado con energía es la noticia que se emitió en los medios nacionales sobre la posible integración del futbolista de 25 años a la selección peruana, al ser convocable por la nacionalidad de su padre y abuelo.

“En México se hizo famoso con la eLiga MX, ¡y ahora se lo quieren ‘robar’ en Perú! La popularidad de Santiago Ormeño y sus buenas actuaciones en el naciente Guard1anes 2020 de la Liga MX han generado un movimiento con tintes de ‘campaña’ para que el delantero del Puebla juegue con la selección peruana”, se lee en el portal Medio Tiempo.

Durante las últimas semanas, el nieto del exportero Walter Ormeño ganó popularidad gracias a sus buenas actuaciones con su club Puebla y por estar al mando de otro peruano, Juan Reynoso, quien le dio la oportunidad cuando este pensaba en dejar el deporte rey.

“Le tengo que agradecer al profesor Juan Reynoso por darme la oportunidad y confiar en mí. (...) Yo estaba por dejarlo (el fútbol)”, expresó el Santiago Ormeño, quien tuvo su formación en la filial del Club América.

Santiago Ormeño sobre vestir la bicolor de la selección peruana

El delantero mexicano se refirió a la posibilidad de lucir los colores de la selección peruana, aunque para ello perdería la opción de defender a su natal México.

“Tengo la doble nacionalidad, ya que mi padre y abuelo son peruanos. Yo fui a jugar a Perú como peruano, toda mi familia paterna es peruana y tengo los colores muy cerca de mí, aunque yo nací en México”, declaró Ormeño a De la tribuna.

“En cuanto a la posibilidad de un llamado a la selección lo evaluaría. Perú es mi país al igual que México y no hay una gran diferencia. Elegir no sería fácil, pero el tiempo acomoda todo y me encantaría jugar en Perú, por qué no”, declaró Santiago Ormeño.

