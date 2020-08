Alianza Lima hizo oficial, a través de su Director Deportivo Víctor Hugo Marulanda, que presentarán la solicitud oficial a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) exigiendo los tres puntos del encuentro ante Deportivo Binacional, suspendido por varios casos positivos de coronavirus en el club de Juliaca en la reanudación de la Liga 1.

“El área legal ya tiene los tiempos y los detalles para presentar el reclamo a la Federación pidiendo los puntos del partido ante Binacional”, manifestó Marulanda para Barrio Fútbol.

Antes de la suspensión de la séptima jornada del Apertura, las autoridades de la Liga 1 decidieron posponer el choque entre Alianza Lima y Binacional por recomendación de la Comisión Médica del certamen.

¿Las razones? El pasado jueves se conoció que el conjunto de Juliaca presentó seis casos positivos de COVID-19, luego que algunos elementos de su plantilla incumplieron el protocolo establecido por la FPF.

Alianza Lima: “No vengas a vernos. Necesitamos que te cuides y cuides a los demás”

La aglomeración de hinchas de Universitario el pasado 7 de agosto en la previa del partido contra Cantolao generó que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) suspendiera de forma indefinida la Liga 1.

Al respecto, Alianza Lima decidió emitir un video en sus redes sociales promoviendo que el “verdadero hincha” no asiste a los estadios, ni mucho menos realiza banderazos para apoyar a sus equipos.

“Un verdadero hincha no acompaña a su club. No va al estadio. No se junta a alentar. No hace banderazos ni tampoco caravanas. No espera a sus jugadores ni canta al lado del bus. Cuida a su familia. Se queda en casa. Todo lo que te dijeron que hacía un buen hincha, hoy ha cambiado. No vengas a vernos. Necesitamos que te cuides y cuides a los demás. Hoy debemos ser más hinchas de nuestras familias. Debemos ser mejores personas, solo así cuidarás al fútbol y a tu club”, se aprecia en el clip victoriano.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.