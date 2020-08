Vivanco: “Melgar debía jugar el viernes 7 pero la FPF reprogramó la fecha para que juegue la U”

Gustavo Vivanco, Gerente Deportivo de FBC Melgar, dijo que los sucesos que ocasionaron la suspensión del fútbol se veían venir y se pudieron evitar. Explicó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) cambió la programación dando preferencia a Universitario de Deportes porque era su aniversario. Además dijo que la Policía Nacional debió prever que los hinchas se juntarían porque hubo una citación virtual y el día anterior alborotaron la noche limeña con juegos artificiales.

*¿Qué opinión le merece lo sucedido?

Da pena. Nos esforzamos tanto para cumplir los protocolos, gastar en nuestras propias pruebas moleculares y que estemos limpios todos, y que no haya fútbol por falta de prevención o compromiso, duele.

*¿Hubo forma de evitar la aglomeración de hinchas de la “U”?

Tengo años en el fútbol y conozco algunos movimientos en Universitario, esto se veía venir porque era el aniversario de su club. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) debe hacer un mea culpa porque cambiaron la programación de la fecha 7. Nosotros teníamos que jugar el viernes 7 de agosto pero nos reprogramaron al domingo 9. Melgar debía jugar en el reinicio y no la U. Quizas lo hicieron porque ellos le podían dar otra apertura a la vuelta a la Liga 1 y por un tema de markerting. Melgar tenía que jugar con otro equipo de provincias el viernes.

*¿La Policia Nacional actuó como debía?

No hubo prevención por parte de la policía. Si ya había sucedido algo con Alianza Lima y en la noche del jueves los de la U reventaron juegos artificiales y hubo celebraciones en toque de queda debían tener un operativo para que nadie entre a la zona cercana a los buses. No sé cómo han permitido que llegue gente hasta el estadio.

*¿Considera que la paralización del torneo es justificada?

El gobierno tiene razón. Multiplica todas las personas que estuvieron en las calles y por sus familias. No por nosotros, es la población que interesa, familias que están en su casa cuidándose pueden ser contagiados por estos chicos. Es increíble.

*¿Cómo se está trabajando a nivel prevención en Melgar?

Hemos sido finos en las actividades para no incurrir en errores perjudiciales, cumpliendo los protocolos. De las pruebas moleculares que nos sacaron nadie dio positivo.

*Pero Carlos Cáceda se exhibió en una cevichería de Lima. Eso es una falta grave.

Es un error que ya lo hemos corregido. Felizmente él no se quedó en el lugar pero sí acudió a comprar.

*¿Habrá sanciones al futbolista?

Hemos conversado con él y es consciente de lo que hizo mal. Su prueba salió negativa.

*Entonces el Club César Vallejo tuvo razón en pedir pruebas antes de jugar contra Melgar

Vallejo nos presentó una carta pensando que iba a ganar puntos en la mesa. No fue necesario levantar tanto polvo y fácil se podía coordinar entre nosotros porque eso también hace daño al fútbol. Lo que había que hacer al respecto se hizo.

*Los hinchas de Melgar en Lima tienen un comportamiento bueno. ¿Se ha conversado con ellos sobre el tema?

Siempre he dicho que los problemas de Lima los llevan a provincias. Cuándo ha pasado eso con nuestra hinchada, nunca. Los únicos que tienen esos problemas son los llamados grandes. Debe haber una proyección de seguridad para tomar sus medidas. Nuestra barra en Lima se ha comportado bien, no nos han visitado, tiene ganas y un corazón rojinegro inmenso pero no afectan a la institución. Si hay un tema de vandalismo rompiendo todo lo dispuesto por la autoridad es preocupante.

*¿Desde su punto de vista cual es la situación del fútbol peruano?

El fútbol peruano está pendiendo de un hilo. Ojalá tomemos conciencia. Hay mucha gente que vive del fútbol en todos los estratos y niveles. Da pena este panorama. Esperemos que los clubes que tienen problemas con sus barras puedan controlarlas. Ahora, con la situación actual que vive Universitario da que pensar muchas cosas.

*Melgar no jugó su partido oficial y tuvo que entrenar solamente

Que se priorice la salud es nuestra consigna. Estamos con el pie en el acelerador al cien por ciento. Me siento orgulloso del grupo de trabajo porque que son conscientes de todo lo que está pasando. Están con la idea de campeonar. Los médicos del club son de primera, Luis Rivera, Harrison Vizcarra y Giancarlo Cateriano son los responsables de que no nos pase nada, quiero hacer un reconocimiento a ellos por su gran trabajo.