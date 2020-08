Luego de conseguir la Ligue 1 y la Copa de Francia, ahora el PSG tiene la mira puesta en la Champions League. Por eso, este miércoles 12 de agosto chocará ante el Atalanta en el Estádio da Luz por cuartos de final del campeonato de la UEFA. Y uno de los incidentes previo a este encuentro ha sido el que ha protagonizado el defensor belga Thomas Meunier.

El futbolista abandonó al equipo parisino de forma inusitada y se sumó al plantel del Borussia Dortmund para la temporada entrante. Y, desde su salida, ha disparado contra el PSG y su directiva.

En entrevista con el medio francés RTBF, Thomas Meunier detalló: “Casi me arrodillo en Dortmund para que me dejaran jugar la Champions con el PSG”. “Quería poner fin de esa manera a mi etapa allí. Después hablé con Leonardo y me dijo que si estaba listo para la Champions. ‘Al 100%’, le dije. Quiero disfrutar hasta el final de estar en el PSG”.

Pero lo que la directiva busca dista de los anhelos del futbolista. “Leonardo me dijo que encontrarían una solución. Pero, ¿qué tengo que leer poco después? Que no quiero renovar, que no me interesa renovar. Un poco desagradecido, ¿verdad?”, lamentó Thomas Meunier.

Sobre su salida del PSG, dijo: “Que el club francés no se pusiera de acuerdo con el Borussia Dortmund no quiere decir que me negara a renovar. Ni llegué a recibir una propuesta porque primero los clubes tenían que llegar a un acuerdo. Lo que dijo Leonardo no era verdad”. “El PSG no quería que me quedara. Ni siquiera me llamaron para decirme que tenía que dejar de ir. Fue mi agente quien tuvo que averiguarlo por mail. Un poco cobardes”, lamentó.