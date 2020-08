Manchester United vs. Copenhague EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por los cuartos de final de la Europa League 2020 este lunes 10 de agosto. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: Fox Sports a partir de las 14.00 horas (horario peruano) en el RheinEnergieStadion (Colonia, Alemania). Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Manchester United vs. Copenhague EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Fox Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Manchester United y Copenhague, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Manchester United, uno de los favoritos a ganar la Europa League junto al Sevilla y el Inter de Milan, peleará por alcanzar las semifinales ante un modesto Copenhague, que disputará por primera vez en su historia los cuartos de final de la competición con la intención de dar la sorpresa.

El posible rival del Sevilla (si el equipo Andaluz elimina a su vez al Wolverhampton) saldrá de un duelo en el que el Copenhague tiene poco que perder y mucho que ganar. Después de remontar con solvencia al Istanbul Basaksehir turco (3-0 con un doblete de Jonas Wind tras el 1-0 en la ida), el duelo ante el Manchester formará parte de la historia de un club poco acostumbrado a partidos deslumbrantes.

Enfrente tendrá a un rival con hambre de títulos y que está haciendo un final de curso excelente. El United consiguió remontar posiciones en la reanudación de la Premier League en la vuelta al fútbol y acabó en una digna tercera casilla, mientras que sólo ha perdido un encuentro desde el regreso al fútbol: la final de la FA Cup contra el Chelsea.

Ese es el único tropiezo en los doce partidos que ha disputado el Manchester United en la etapa post confinamiento. Con la vuelta de la mejor versión del francés Paul Pogba y con la inyección creativa aportada por el portugués Bruno Fernandes, los hombres de Ole Gunnar Solskjaer intentarán aplicar la lógica para acercarse a una final que ya ganaron en el 2017.

Ese es el único título de la Liga Europa que luce en las vitrinas de Old Trafford y Solskjaer no quiere perder la oportunidad de conseguir el primero en cuenta particular en las filas del club británico, al que llegó en 2018.

Con información de EFE.

Manchester United vs. Copenhague EN VIVO: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

Copenhague: Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Mudrazija, Zeca; Biel, Wind, Jensen; Kaufmann.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

Estadio: Stadion Köln (Colonia, Alemania).

¿A qué hora juega Manchester United vs. Copenhague EN VIVO?

Manchester United vs. Copenhague EN VIVO protagonizarán una emocionante duelo de cuartos de final de la Europa League. El horario pactado para este cotejo es a las 2.00 p, m. en el horario peruano y a las 9.00 p. m. en Inglaterra.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Inglaterra: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Manchester United vs. Copenhague EN VIVO?

El partido de Manchester United vs. Copenhague EN VIVO se transmitirá vía Fox Sports y otros canales. Sigue la programación de acuerdo a tu ubicación.

Argentina: Fox Sports Argentina, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur

Bélgica: VOOsport World 1, Play Sports 1

Bolivia: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Brasil: Fox Sports Web, Fox Sports App, FOX Sports 1 Brasil

Chile: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports 1 Chile

Colombia: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, FOX Play Sur

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, FOX Play Sur

El Salvador: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Francia: Free, RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Molotov, RMC Story

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Honduras: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Italia: Sky Sport 253, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football

México: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Países Bajos: Fox Sports 6, Fox Sports Go, Fox Sports 2

Nicaragua: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Panamá: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Paraguay: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Perú: FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Portugal: Sport TV1, Sport TV LIVE

España: Movistar+

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BT Sport Extra, BTSport.com, BT Sport Ultimate

Estados Unidos: TUDN App, ZonaFutbol, CBS All Access, TUDN.com, Univision NOW, TUDNxtra, TUDN USA, UniMás

Uruguay: FOX Play Sur, Fox Sports Uruguay, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

