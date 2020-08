Liga 1: El futuro incierto del fútbol peruano

La suspensión de la Liga 1, el mismo día de su reanudación, ha dejado expuesta la irresponsabilidad que hoy habita en nuestro país para enfrentar la pandemia desatada por el coronavirus.

La cifras de contagiados van en aumento, pese a ello se decidió reactivar actividades buscando el bienestar económico de los miles de personas que dependen de la industria del fútbol en el Perú, pero poniendo sobre todo la integridad sanitaria. Sin embargo, las recomendaciones fueron dejadas de lado y decenas de personas violaron la distancia social –para apoyar a Universitario antes del encuentro con Cantolao– en medio de un estado de emergencia, lo cual desató el malestar de las autoridades.

“Lo que yo he visto es un crimen, es un crimen contra las familias que han estado ahí, si pudiéramos hacer seguimiento de todas las personas que han estado, en una o dos, tres semanas qué vamos a ver en sus casas. El deporte es para hacernos más sanos, un comportamiento así nos enferma”, declaró la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dejando en claro el peligro al que estuvieron expuestos.

La mayor preocupación del Gobierno es la aglomeración de personas que puede generarse antes de los encuentros. Es por ello que el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, manifestó que sostendrá una reunión con los altos mandos de la Federación Peruana de Fútbol, con el fin de llegar a un acuerdo con respecto a la vuelta del Torneo Apertura.

“Vamos a tener reunión con representantes de la FPF, vamos a reunirnos lo antes posible, y también con la PNP, y si es posible con los representantes de las mismas barras. Nos tienen que garantizar que esto no volverá a suceder”, declaró el ministro Martos para hacer hincapié en la responsabilidad de la organización, los clubes y los hinchas.

¿Cuándo volverá la Liga 1? “Si la FPF conversa con ellos (hinchas) y nos asegura que esto no volverá a suceder, llegaremos a un acuerdo. Caso contrario si no se da una medida de confianza, indudablemente que como Gobierno está de por medio la vida y salud de las personas. Eso no está en juego. La FPF y representantes de las barras deben garantizar que esto no volverá a suceder si ellos desean que continúen los partidos”, sostuvo.

A corregir errores

Quien también se pronunció sobre el tema fue el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, quien aseguró que se reunirá con todas las partes involucradas para que todo mejore y se reinicie el fútbol en nuestro país.

“Tenemos que darle solución a este tema que se ha presentado y la FPF pondrá todo de su parte para llegar a un entendimiento con el Gobierno y, si tenemos que poner todos el máximo esfuerzo, lo vamos a hacer; sin embargo, es bueno aclarar también que hay cosas que escapan al control de la FPF y esto es el orden público”, dijo Lozano en Exitosa tras condenar lo sucedido antes del cotejo entre los cremas y el ‘Delfín’.

“Estoy convencido de que la Policía Nacional sí puede ayudarnos en esto. Por lo pronto, si comienza a visualizar las imágenes de lo que pasó, seguramente conocerá si realmente fueron buenos barristas o gente que quiso malograr todo un trabajo, de repente pudo ser gente de mal vivir o que llevan una vida equivocada. La policía tiene que investigar”, señaló.

Lozano hizo hincapié en la responsabilidad compartida que existe tras los hechos. “La Federación, el equipo de la Liga 1 y todos los funcionarios involucrados venimos trabajando 150 días para que vuelva el fútbol… Los dirigentes sabían perfectamente cómo podíamos colaborar para que esto no suceda”, finalizó.

Los equipos de provincia permanecerán en Lima a la espera de una solución para volver a las canchas de fútbol. No cabe duda de que esta es una advertencia para que todos los involucrados hagamos las cosas de manera responsable.

Reacciones

“Muchas personas y familias estamos por quedarnos sin trabajo, sin sustento económico. Hinchas, dirigentes y futbolistas somos parte de una sociedad que parece no tener remedio”.

Óscar Vílchez. Alianza Universidad

“Se preparó todo bien para lo que pasaba adentro del estadio y dentro de los entrenamientos. Si no iba a ser con hinchas, esto no debía pasar. A corregir, implementar medidas y prevenir”.

José C. Fernández. Carlos Mannucci

“Al final, los que más sufrimos con esto somos todos los que vivimos de este lindo deporte: utileros, cocineros, doctores, fisios, entrenadores, jugadores, periodistas y puedo seguir”.

Rafael Guarderas. Universitario

Los ojos del mundo sobre el fútbol peruano

Argentina, Chile y España informaron sobre la suspensión de la Liga 1 por el accionar de los hinchas de Universitario.

