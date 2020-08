Jefferson Farfán realiza exigente entrenamiento en Rusia mientras define su futuro [VIDEO]

Luego de confirmarse que no seguirá en el Lokomotiv Moscú, Jefferson Farfán no se relaja y ha preferido entrenar por su cuenta, con el objetivo de potenciar su físico para llegar en óptimas condiciones al equipo que se incline por sus servicios.

A través de sus redes sociales, el delantero de la selección peruana enseñó cómo entrena desde los interiores de su casa en Rusia, bajo la indicación de su preparador físico.

Por lo que se ve en las imágenes, Farfán está priorizando los trabajos funcionales en su jardín y así mantenerse en actividad con miras a un futuro fichaje y al comienzo de las Eliminatorias.

Lokomotiv despide a Jefferson Farfán como un rey

Jefferson Farfán escribió su nombre con tinta indeleble en la historia del Lokomotiv Moscú, club que lo albergó durante los últimos años. Días atrás, la institución anunció que el peruano no seguiría en el equipo, razón por la que le organizaron un homenaje de despedida al delantero que alzó 4 galardones en el fútbol de Rusia.

En la parte central de la ceremonia, el peruano expresó todo su agradecimiento al Lokomotiv Moscú y remarcó que nunca olvidará esa experiencia. “Siempre el Lokomotiv va a quedar en mi corazón”.

“Son tres años y medio imborrables, estoy muy agradecido por todo lo que me han brindado, me he sentido en familia, por eso estoy muy agradecido con el club”, añadió el jugador de 35 años de edad.

