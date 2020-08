Fútbol peruano. El impacto del coronavirus en el Perú no solo ha dejado miles de personas contagiadas y fallecidas, sino también un daño económico y social, que no discrimina al deporte. El Perú se alistaba para remodelar sus estadios del norte a fin de que sean sede del mundial sub 17 del próximo año, pero esta enfermedad terminó por alejar el anhelo de la realidad.

Fue tanta la lucha para lograr que los estadios Miguel Grau de Piura, Elías Aguirre de Chiclayo y Mansiche de Trujillo sean considerados por la FIFA como escenarios de la competencia para que ahora el panorama sea incierto.

El Gobierno del Perú iba a desembolsar una fuerte suma de dinero para atender este compromiso, pero ahora, con la situación que vive el país, es muy difícil que se cristalice.

Por ahora, la sede no ha sido retirada, tampoco se sabe si el campeonato se jugará o no, pues el fútbol como el mundo entero se encuentran en emergencia. Lo único que se sabe es que Conmebol ha ratificado la realización del Sudamericano que clasificará a este mundial.

En la Federación Peruana de Fútbol (FPF) todo se enfoca a la reactivación del fútbol profesional y de momento no está en agenda evaluar este tema.

Lo cierto de todo esto es que una vez más los escenarios del norte peruano seguirán como elefantes blancos, sobre todo los estadios de Piura y Chiclayo, que hace varios años no tienen fútbol profesional y ni siquiera han podido ser usados para competencias locales.

Trabajos previos

En los primeros meses del año, el Gobierno Regional de Piura retiró la cancha de grass sintético del estadio Miguel Grau, pero las obras quedaron frustradas a partir de marzo.

En la Videnita de Chiclayo, uno de los campos que podrían ser considerados de entrenamiento, se iniciaron los trabajos de remodelación a través de un proyecto de Conmebol.

El mismo proyecto se iba a replicar en otras ciudades del norte del Perú, a fin de promover la formación e fútbol