Este domingo, Atlético de Madrid confirmó dos casos positivos de coronavirus en su primer equipo, por lo que aplazó su viaje a Lisboa para disputar su partido por los cuartos de final de la Champions League ante el Leipzig. El club ‘Colchonero’ anunció que someterá a sus jugadores a nuevas pruebas, a fin de reprogramar su llegada a la capital portuguesa.

Tras difundirse la noticia, una duda asaltó a los hinchas del torneo: ¿qué pasaría si se presenta una gran cantidad de contagios en alguno de los equipos participantes? Medios europeos dieron a conocer que en el protocolo que la UEFA entregó a cada club se halla contemplado este escenario.

De acuerdo con los lineamientos del ente europeo para el regreso a la competencia, un equipo podrá presentarse a su respectivo encuentro si cuenta con un mínimo de trece jugadores disponibles, incluido un arquero. Para llegar a ese número, pueden incluso convocar a futbolistas que no se encuentren inscritos en el torneo, pero que pertenezcan a la institución.

Ahora bien, en caso de que no se alcance la cantidad requerida, la UEFA tendrá la potestad de aplazar el partido o, en el más extremo de los casos, decidir la eliminación del club en cuestión. No obstante, la última palabra la tendrán las autoridades sanitarias del país anfitrión (Portugal), las cuales determinarán finalmente si el duelo se lleva a cabo o no.

Los cuartos de final de la Champions iniciarán este miércoles con el cruce entre PSG y Atalanta. Todos los partidos desde esta instancia hasta la final se llevarán a cabo en la ciudad de Lisboa, en los estadio Da Luz y José Alavalade, propiedad del Benfica y Sporting Lisboa, respectivamente.

