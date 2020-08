Tras los incidentes de los hinchas de Universitario el pasado 7 de agosto en la previa ante Cantolao, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) decidió suspender la Liga 1 Movistar de manera indefinida. Ante esto, los clubes junto a la agremiación de futbolistas y el consorcio peruano emitieron un comunicado con el objetivo de concientizar a los hinchas y pedirles que se queden en sus hogares.

Por su parte, el Club Alianza Lima decidió emitir un video en sus redes sociales donde describió que el “verdadero hincha” no asiste a los estadios, ni mucho menos realiza banderazos para apoyar a sus equipos. El material videográfico tuvo buena acogida en sus plataformas; tan solo en Twitter obtuvo más de 1.3000 ‘Retweets’ y 2.8000 ‘Me Gustas'.

“Un verdadero hincha no acompaña a su club. No va al estadio. No se junta a alentar. No hace banderazos ni tampoco caravanas. No espera a sus jugadores ni canta al lado del bus. Cuida a su familia. Se queda en casa. Todo lo que te dijeron que hacía un buen hincha, hoy ha cambiado. No vengas a vernos. Necesitamos que te cuides y cuides a los demás. Hoy debemos ser más hinchas de nuestras familias. Debemos ser mejores personas, solo así cuidarás al fútbol y a tu club”, se expresó en el clip de Alianza Lima.

Por otra parte, el club victoriano resaltó en un comunicado que “desde un primer momento, vienen cumpliendo de manera plena el protocolo de sanitario establecido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF)”; además de “respaldar todas las acciones, disposiciones y medidas de prevención que sean necesarias para garantizar la seguridad de todo los peruanos frente a la propagación de la COVID-19″. Por último, Alianza Lima hizo un llamado a todos sus hinchas para que se queden en casa.

