UFC Fight Night Lewis vs. Oleinik EN VIVO: Horarios y canales para ver el combate de pesos pesados

UFC Fight Night EN VIVO EN DIRECTO ONLINE | Derrick Lewis vs. Aleksei Oleinik se miden este sábado 8 de agosto en el evento también llamado UFC Vegas 6. El encuentro se llevará a cabo en el UFC Apex de Las Vegas, Nevada y está programado para arrancar las 5.00 p.m. (preliminares). La transmisión estará a cargo de ESPN y UFC Fight Pass, además, podrás seguir todas las incidencias en el minuto a minuto de larepublica.pe

UFC continúa su racha de eventos de agosto en el UFC APEX, con una cartelera encabezada por una batalla de contendientes de peso completo, en la cual el No. 4 Derrick Lewis se enfrenta al No. 11 Aleksei Oleinik. La pelea co-estelar contará con el No. 11 de peso mediano, Omari Akhmedov, que aspira a eliminar a su primer excampeón cuando se enfrente a Chris Weidman.

PUEDES VER Derek Brunson venció por KO a Edmen Shahbazyan en el UFC Fight Night Las Vegas 5

Lewis, ex retador al título, (23-7 1NC) es uno de los especialistas en KO más emocionantes en la división de peso completo. A lo largo de su carrera en UFC, ha logrado impresionantes victorias vía KO contra Alexander Volkov, Marcin Tybura y Travis Browne. Lewis también tiene una victoria por decisión sobre uno de los principales contendientes de la división, Francis Ngannou. Lewis ahora busca ganar su tercera victoria consecutiva para reafirmarse como un peligroso próximo retador al título.

Considerado entre los peleadores de peso completo más hábiles, Oleinik (59-13-1) continúa llamando la atención con su amplia variedad de sumisiones. Un veterano de las MMA, con una carrera de 24 años, ha logrado espectaculares victorias sobre Fabricio Werdum, Mark Hunt y Mirko ‘Cro Cop’. Oleinik ahora espera agregar otro peso completo a su lista de éxitos y entrar en el top cinco de pesos completos de UFC por primera vez en su carrera.

Invicto desde que regresó a la división de peso mediano en 2017, Akhmedov (20-4) busca su victoria más importante hasta el momento. Un luchador valiente de Sambo, Akhmedov aseguró victorias duras sobre Ian Heinisch, Zak Cummings y Tim Boetsch. En el momento más importante de su carrera, el ruso tiene la mira puesta en sacar a su primer excampeón de UFC para continuar su ascenso en la escalera de las 185 libras.

Un ex campeón de peso mediano de UFC, Weidman (14-5) regresa a la división de las 185 libras listo para volver a la cima de la montaña. Weidman destronó a Anderson Silva por el cinturón de peso mediano en 2013. Durante su reinado logró defensas exitosas contra Silva, Lyoto Machida y Vitor Belfort. Weidman ahora apunta a reingresar en la clasificación de peso mediano con una victoria dominante sobre un difícil contendiente emergente.

PUEDES VER Khabib Nurmagomedov regresa y enfrentará a Justin Gaethje en UFC 255

En la cartelera preliminar, dos peleadores latinoamericanos salen en busca de una victoria el sábado. El argentino de La Plata Laureano Staropoli (9-2) espera recuperarse después de una derrota por decisión unánime ante Muslim Salikhov en octubre. Con dos victorias en la compañía, Staropoli se enfrenta al experimentado peso wélter Tim Means (29-12-1 1NC) en la pelea que cierra la cartelera preliminar del sábado.

UFC Fight Night Lewis vs Oleinik EN VIVO cartelera completa

Cartelera Estelar:

Peso Pesado: Derrick Lewis vs. Aleksei Oleinik

Peso Medio: Omari Akhmedov vs. Chris Weidman

Peso Medio: Maki Pitolo vs. Darren Stewart

Peso Gallo: Yana Kunitskaya vs. Julija Stoliarenko

Peso Ligero: Beneil Dariush vs. Scott Holtzman

Cartelera Preliminar

Peso Welter: Tim Means vs. Laureano Staropoli

Peso Medio: Nasrat Haqparast vs. Alex Munoz

Peso Ligero: Nasrat Haqparast vs. Alex Munoz

Peso Medio: Andrew Sanchez vs. Wellington Turman

Peso Pluma: Gavin Tucker vs. Justin Jaynes

Peso Pluma: Youssef Zalal vs. Pete Barrett

Peso Gallo: Irwin Rivera vs. Ali Alqaisi

UFC Lewis vs. Oleinik: Canales para ver el evento

Perú: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

México: ESPN, ESPN Play, ESPN Plus, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Argentina: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Chile: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Colombia: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Estados Unidos: ESPN +, ESPN Plus y UFC Fight Pass.

España: DAZN.

Uruguay: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass, FOX Action.

Brasil: Combate.

Venezuela: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass, FOX Action.

Bolivia: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass, FOX Action.

Paraguay: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass, FOX Action.

UFC Lewis vs. Oleinik EN VIVO: Horarios en el mundo

Estados Unidos: 18:00/22:00 (EDT) / 15:00/19:00 (PDT)

México: 17:00/21:00

Chile: 18:00/20:00

Ecuador: 17:00/21:00

Colombia: 17:00/21:00

Argentina: 19:00/22:00

Perú: 17:00/19:00

España: 00:00/04:00

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.