Futbolistas de la Safap a los hinchas: “No vengan a vernos”

Las lamentables imágenes de un grupo de hinchas incumpliendo las recomendaciones de distanciamiento social en la previa del partido entre Universitario y Cantolao, por la reanudación de la Liga 1, provocaron la indignación del público en general, así como la drástica decisión de las autoridades de suspender de forma temporal el torneo hasta que se garantice su desarrollo sin inconvenientes.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se pronunció lamentando que el campeonato se paralice nuevamente, pero comprometiéndose a trabajar para que no se repita dicha situación. En las últimas horas, la Agremiación de Futbolistas Profesionales (Safap) también emitió un comunicado al respecto, en el cual realizó un pedido a los fanáticos.

“Querido amigo futbolero: Yo también soy hincha como tú, amo el fútbol, es mi vida y quiero que siga siendo así. Hemos hecho todos un esfuerzo enorme para volver”, empieza el mensaje compartido en las redes sociales de la Safap.

“Ahora necesitamos de ti, como siempre, solo que esta vez desde casa. No vengas a vernos, no arriesgues tu salud ni la de los tuyos. No están permitidas las aglomeraciones de gente. Respetemos las reglas de juego, nosotros dentro del campo, ustedes fuera de él. Juntos podemos lograrlo. Confiamos en ti”, finaliza la declaración.

Presidente del IPD exige garantías para reanudar la Liga 1

En tanto, Gustavo San Martín, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) explicó qué debe pasar para que su entidad levante la prohibición de celebrar los partidos del torneo peruano.

“Mientras no tengamos las garantías de que esto no va a volver a pasar, no podemos dar los permisos para que se reanude la competencia. (...) Lo importante es que la población tome conciencia... La manera que se realizó ayer (viernes 7) no es la correcta”, expresó el directivo en diálogo con RPP.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.