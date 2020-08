Ricardo Bettocchi: “Es triste que 25 personas afecten el trabajo de unas dos mil”

El FBC Melgar tuvo que cancelar la reservación que hizo en un hotel de Lima para la concentración previa al partido ante la Universidad César Vallejo por la Liga 1. Luego de saber que, por culpa de los hinchas de Universitario de Deportes, el IPD canceló los partidos faltantes por la sétima fecha del campeonato profesional peruano tuvieron que volver a los entrenamientos normales.

Comunicado publicado por FBC Melgar tras la suspensión del torneo

En la práctica realizada en el colegio Santa María se percibió el malestar del comando técnico y los jugadores. Sin embargo, hubo trote por el campo, recreación y por poco tiempo fútbol en espacios reducidos. Hoy la rutina podría ser la misma en el escenario ubicado en el distrito limeño de Surco.

Representando a Melgar, el administrador Ricardo Bettocchi, está pendiente y participando en las reuniones que convoca la Federación Peruana de Fútbol, en medio de las complicaciones pudo declarar para La República: “Hoy el panorama es incierto. Lo triste es que un grupo de 25 personas en la calle, que nada tienen que ver con el fútbol, afecten el trabajo de más de 2000 personas”.

Explicó que muchas personas se ven perjudicadas si no hay fútbol. No solamente los futbolistas, sino los árbitros, alcanza bolas, utileros, choferes, personal administrativo, etc.

Asimismo, en un comunicado ratifican su esfuerzo de cumplir los protocolos de salud y seguridad establecidos para la reanudación del campeonato. “Hay una inversión de tiempo y capital humano para garantizar que nuestra actividad deportiva se reanude sin involucrar a nadie en riesgo alguno y con la finalidad de brindar a los hinchas y al público un espectáculo de calidad”.

Al cierre de esta edición el torneo sigue suspendido mientras que los organizadores alistan un nuevo reglamento que podría incluir drásticas sanciones a los clubes si es que los aficionados vuelven a cometer faltas graves como las del sábado por la tarde antes del partido entre Universitario y Cantolao en la capital.