Ningún integrante de los clubes que militan en la Liga 1 quedaron conformes con la suspensión de la competencia del Torneo Apertura, tras las aglomeraciones que protagonizaron algunos hinchas de Universitario, antes y durante del encuentro ante Cantolao.

Reimond Manco fue uno de los primeros en levantar su voz de protesta por la determinación del IPD, al cancelar los compromisos programados para el sábado 08, domingo 09 y lunes 10 de agosto. Así, lo expresó con notable molestia mediante las redes sociales.

“¿Qué culpa tiene el fútbol de la manada de vagos, tarados y delincuentes que se dicen llamar hincha? Después ¿por qué les dicen vándalos? Tira de imb***”, expresó Reimond Manco a través de su cuenta de Instagram, aunque en lo posterior decidió eliminar la publicación.

Reimond Manco fue contundente con hinchas que provocaron suspensión de la Liga 1. | Foto: redes sociales de Reimond Manco

Presidente del IPD sobre la Liga 1: “Mientras no haya garantías, no se puede reanudar la competencia”

La determinación de reanudar la competencia de la Liga 1 no tiene ni tendrá consenso hasta que se asegure que no se volverán a generar aglomeraciones entre hinchas como ocurrió el pasado viernes en el Universitario vs. Cantolao, así lo dejó en claro el presidente del IPD.

Gustavo San Martín se refirió a la cancelación de la competencia del Torneo Apertura, luego de que se registrara la presencia de un numeroso grupo de aficionados afuera del Estadio Nacional en el único partido que se jugó, ocasionando problemas a la Policía Nacional.

“Mientras no tengamos las garantías de que esto no va a volver a pasar, no podemos dar los permisos para que se reanude la competencia. (...) Lo importante es que la población tome conciencia... La manera que se realizó ayer no es la correcta”, expresó Gustavo San Martín en una entrevista a RPP.

