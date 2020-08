La Liga 1 volvió después de cinco meses por la pandemia del coronavirus, pero duró unas horas. Luego del empate entre Universitario de Deportes y Academia Cantolao, el Gobierno suspendió el fútbol peruano hasta que se cumplan los protocolos de bioseguridad tras la presencia de hinchas de la ‘U’ a las afueras del Estadio Nacional.

Los usuarios en redes sociales aprovecharon la ocasión para crear divertidos memes luego de la suspensión del campeonato, debido a las celebraciones de los seguidores de Universitario, quienes generaron aglomeraciones en las calles de la capital por el Aniversario 96 de la institución.

Gustavo San Martín, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), dejó en claro que no se reanudarán los partidos hasta tener la certeza de que el lamentable incidente no se repetirá en la Liga 1, pues al margen de los disturbios, podrían ocasionar más contagios en plena pandemia del coronavirus.

“Mientras no tengamos las garantías de que esto no va a volver a pasar, no podemos dar los permisos para que se reanude la competencia. (...) Lo importante es que la población tome conciencia... La manera que se realizó ayer no es la correcta”, dijo San Martín a RPP.

Por su parte, Agustín Lozano, titular de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), comunicó que la presencia de los hinchas de la ‘U’ escapa de la organización y dejó en claro que respetan la decisión del IPD. Agregó que retomarán el diálogo con el Gobierno para que vuelva el fútbol con el cumplimiento del protocolo y reforzando la seguridad en los estadios.

“Ante esta decisión tomada por el Gobierno,la tomamos con calma y nos obliga a sentarnos con ellos para ver de qué manera veremos el control estricto por estas deficiencias que han ocurrido. Si hay algo más que hacer para garantizar la vuelta del fútbol, lo haremos”, recalcó.

