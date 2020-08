Universitario de Deportes vs. Academia Cantolao fue el debut y despedida —hasta nuevo aviso— de La Liga 1. El empate 0-0 en el Estadio Nacional fue el único partido que se jugó tras la reanudación del Torneo Apertura luego de las aglomeraciones que generaron los hinchas ‘cremas’ en medio de la pandemia por coronavirus.

Debido al caos ocasionado por los seguidores durante el Aniversario 96 de la ‘U', el Instituto Peruano del Deporte (IPD) decidió suspender la séptima jornada. A través de un comunicado, el IPD señaló que los partidos programados para este sábado, domingo y lunes no se jugarán; y manifestó que la próxima semana se reunirán las autoridades con los representantes de la Liga 1 para analizar la continuidad del campeonato peruano.

Ante este escenario de incertidumbre, algunos jugadores de los clubes que integran la Liga 1 se pronunciaron en redes sociales. Rafael Guarderas de Universitario escribió: “Al final los que más sufrimos con esto somos todos los que vivimos de este lindo deporte”. Luego, Rodrigo Vilca de Municipal calificó de “increíble” lo ocasionado por los fanáticos ‘merengues'.

Mientras que Oscar Vílchez de Alianza Universidad criticó el comportamiento de la sociedad. “Muchas personas y detrás de cada quién, una familia. Estamos por quedarnos sin trabajo, sin sustento económico. Hinchas, dirigentes y futbolistas somos parte de una sociedad que parece no tener remedio”, publicó.

Finalmente, José Carlos Fernández de Carlos A. Mannucci aseguró que la presencia de hinchas no debió pasar y los organizadores de la Liga 1 deberán corregir e implementar medidas para evitar aglomeraciones. “Se preparó todo y muy bien para lo que pasaba adentro del estadio y dentro de los entrenamientos. Entiendo que era una obviedad que si no iba a ser con hinchas, y además, no se permiten tumultos, eso no debía pasar. A corregir, implementar medidas y prevenir”, indicó.

